Escribá: «Este es el camino a seguir ahora»

Estoy muy satisfecho de la actitud de los futbolistas. Este es el camino a seguir». Así de rotundo se manifestó el entrenador del Villarreal, Fran Escribá, tras la victoria amarilla ante el Betis.

El técnico reconoció que «fue duro empezar el partido perdiendo, pero el equipo ha dado la cara y ha sacado un partido adelante», lo que se tradujo en la suma de los tres puntos en juego.

Para Escribá, «el equipo estaba mucho mejor de lo que parecía y en la medida de que recuperemos gente, seremos mejor que lo que somos», señaló con respecto a la progresión en el juego del conjunto amarillo.

En este sentido, y de cara a los próximos envites, el entrenador considera que «este partido nos refuerza puesto que hicimos un buen encuentro, pese a empezar perdiendo, dando la cara en todo momento y logrando además remontar y obtener un triunfo por un marcador que, por lo visto en la segunda mitad, se puede antojar incluso corto», apuntó.

Con respecto a las posibles dudas sobre su labor en el Villarreal, Escribá manifestó que «lo que piensen de mí en ese sentido me da absolutamente igual. Me gustaría que me quisieran más, pero es lo que hay». Así, indicó que «a la afición hay que darle cariño y si le das cariño, ellos te devolverán cariño. A partir de ahora tenemos que seguir en esta línea y ofrecerles buenos resultados para que sigan a nuestro lado».

Con respecto al juego del equipo, añadió que «si no somos agresivos e intensos no volveremos a ser lo que éramos. Pero noto que el equipo quiere ir recuperándose. La plantilla sigue teniendo la misma confianza en sus posibilidades y tienen ganas de crecer. Y por el camino recuperaremos a jugadores lesionados», concluyó el técnico amarillo.