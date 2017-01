Escribá: "No hay que precipitarse, porque la diferencia no es tan grande"

Fran Escribá ha confirmado las bajas de Cheryshev y Musacchio (más Soldado y Bakambu, éste con su selección) para recibir mañana a la Real Sociedad, en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey, en la que los amarillos tratarán de remontar el 3-1 de Anoeta para alcanzar la antepenúltima ronda.

"Hay algún golpe y cansancio, pero, en principio, mañana estarán todos bien", ha comentado. "Asenjo notaba un poco de cansancio a nivel abdominal, pero no tendrá problemas, según me ha dicho el doctor", ha matizado.

Sobre el encuentro, Escribá ha esbozado lo que pretende. "Es un partido muy importante, definitivo para nosotros. Tenemos confianza de que podemos pasar, si hacemos un buen partido. "Vamos a jugar con el mejor once posible, intentando darle la vuelta a la eliminatoria: queremos darle la vuelta al resultado como sea", ha insistido, dejando en un segundo plano la visita del sábado a Riazor.

"Si salimos con una gran intensidad, podremos darle la vuelta, pese a que nos enfrentamos a un magnífico rival. Estamos mentalizados para defender fuerte y sabemos que aunque encajemos, tenemos potencial suficiente para marcar tres goles", ha destacado. "La diferencia en el partido de ida estuvo en la eficacia. Ahora, cuando tenemos que remontar, la eficacia es muy importante", ha considerado. "No hay que precipitarse, porque la diferencia no es tan grande y no hay que buscar la heroica", ha recalcado. "Pensamos en ganar, pero no debemos salir obsesionados", ha sentenciado.

Por todo ello, al entrenador del Villarreal le "encantaría seguir en la Copa del Rey". "Es una competición corta y el desgaste no es muy grande. Me ilusiona a mí, al club y a los jugadores. Nos tocó un sorteo difícil, pero tenemos mucha ilusión y me daría mucha rabia no pasar", ha subrayado.