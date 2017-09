Escribá pide una tregua a la afición ante el Betis

Sabe Escribá que mañana puede haber división de opiniones en la grada del Estadio de la Cerámica, aunque el técnico groguet espera que si la afición del Villarreal tiene algo que recriminar al equipo —o a él personalmente— lo haga antes de que el balón empiece a rodar el balón ante el Betis, un encuentro que Escribá quiere que sea el principio de la reconciliación con el entorno y de la remontada en la Liga: «Ganar ante nuestra gente sería el inicio de lo que queremos esta temporada».

Escribá compareció ayer con un mensaje de calma y pidiendo una tregua a la parte más crítica de una afición a la que tras las dos derrotas en el arranque se le pueden haber olvidado los condicionantes que lastraron en el debut, ante el Levante (1-0) y en la dolorosa derrota en Anoeta (3-0). «No era una situación fácil jugar los dos primeros partidos fuera por unas obras, uno ante un rival con nuestros mismos objetivos [Real Sociedad] y, además, con una cantidad de bajas enorme», justifica el técnico, no sin reconocer que el Villarreal «no hizo buenos partidos» en las dos primeras jornadas, circunstancia que no ha minado la confianza de Escribá en su plantilla. «Es lógico que haya cierto nerviosismo dentro del equipo, pero mis sensaciones eran peores el año pasado. Una vez el grupo demostró ser capaz de levantar aquello [una traumática eliminación de la Champions con otra plaga de bajas] mi confianza es total», airea el técnico, convencido de que el equipo «irá hacia arriba enlazando dos buenos partidos» y de que «todo va a salir bien».

Ese convencimiento espera que también se contagie a la grada del Estadio de la Cerámica mañana, a una afición que «ha demostrado que tiene paciencia» y que fue capaz de «reaccionar de forma serena» en el último descenso. «La situación ahora no es tan dramática y, aunque entiendo que la afición pueda estar molesta, estoy seguro de que va a apoyar al equipo». «Es más, todo lo que no sea apoyar al Villarreal será apoyar al Betis, y estoy seguro de que eso no va a pasar. A poco que les demos la gente nos animará como siempre lo ha hecho y pese al enfado seguirá apoyándonos», recalca Fran Escribá, reclamando esa tregua necesaria para facilitar la reacción del Submarino.

‘OTRO’ BETIS / Sobre el rival que se encontrará mañana, Escribá se basa en el dato de «uno de los presupuestos más altos de la historia del Betis» para cuantificar la dificultad que planteará el equipo de un Quique Setién lanzado, hasta el punto de no descartar a los verdiblancos ni siquiera para el título. «Podemos pelear por Europa; incluso puede sonar la flauta como le pasó al Leicester hace dos años», dijo ayer el técnico cántabro, que ha cambiado la imagen de un Betis que intentará discutir la posesión al Villarreal y al que Escribá ve esta temporada «más en la parte alta de la tabla que en la parte baja».