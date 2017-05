Escribá: "Quiero que se note que el Villarreal se juega algo desde la primera jugada"

El Villarreal CF apurará sus opciones de clasificación para la próxima edición de la Europa League este próximo domingo, con la visita a Mestalla (16.45 horas, beIN LaLiga), para medirse a un Valencia CF que ya no se juega nada, pero que al tratarse de un derbi podría condicionar el puesto en el que concluya la Liga tras la última jornada. El entrenador del Submarino, Fran Escribá, considera que "el partido será complicado", pero que están obligados "a ganar porque merecemos la quinta plaza por méritod propios".

El míster groguet ha mentalizado a los suyos y quiere que salgan a morder desde el pitido inicial: "Quiero que se note que el Villarreal se juega algo desde la primera jugada". "Es fundamental que salgamos mentalizados y con los cinco sentidos en un partido que determinará la temporada", opina.

Estas son las sensaciones del entrenador del Villarreal CF con vistas al derbi del domingo:

REGULARIDAD. “Es muy difícil tener la regularidad en cuanto a la clasificación que estamos teniendo durante toda la temporada, y eso nos hace más fuertes”.

EN ZONA EUROPEA. “Se ha visto durante la temporada que otros equipos han ido o subiendo o empeorado su clasificación y nosotros no hemos salido nunca de puestos europeos”.

MERECEN EUROPA. “La regularidad en el juego y en los resultados nos ha permitido estar ahí desde el principio. Es curioso que haciendo una buena campaña, llegamos al final muy apretados y con la sensación de que tenemos que ganar. Creo que por regularidad merecemos estar en Europa la próxima temporada, pero debemos ganarnos ese derecho en la última jornada”.

EL RIVAL, SIN PRESIÓN. “Evidentemente hay rivalidad, porque los dos clubs son importantes en nuestra Liga. Y por la cercanía, claro que hay rivalidad. Pero no creo que eso lo convierta en especial. El planteamiento, tanto para ellos como para nosotros, es que será un partido más, un encuentro muy difícil, y ante uno de esos equipos que como ya no se juegan nada y no tienen más objetivo que quedar bien delante de su gente, eso les quitará presión e irá en nuestra contra”.

A DARLO TODO. “Los que nos jugamos algo somos nosotros y quiero que eso se note desde el principio, que desde el primer minuto se note que nos estamos jugando cosas. Sin nervios y sin ansiedad, pero sí en el sentido de dejarnos desde la primera jornada todo, porque nos jugamos el objetivo de la temporada para acabar en una posición, que ya digo que nos merecemos, pero que nos va a costar hasta el final”.

RESPETO AL VALENCIA. “Desde hace tres meses, es un equipo que ha mejorado, tienen calidad y jugadores con experiencia… el problema es que les condicionó mucho su mal arranque liguero. Por eso sé que será un partido muy difícil, pero por fortuna, mi equipo siempre ha dado la cara durante todo el campeonato y estoy convencido de que el domingo va a ser así”.