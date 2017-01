Escribá: «Se junta todo para ver espectáculo»

Sin duda, el Barça es uno de los mejores equipos del mundo, pero el Villarreal no saldrá mañana a jalear el juego de los Messi, Neymar y compañía. Fran Escribá dejó ayer muy claro cuáles son las intenciones de su equipo: «Es importante que tengamos en la cabeza la portería contraria. Se puede empatar a cero, pero lo normal es que haya gol. Hay que defender lo mayor posible, pero mirando la portería rival. Estamos capacitados para marcar gol y la idea es ganar. Estamos capacitados para ello», sentenció.

El técnico tiene claro cuál sería el mejor regalo de Reyes posible para una afición que ya ha disfrutado recientemente de una victoria contra pronóstico en el Madrigal como fue la del Atlético: «El equipo está muy mentalizado de la importancia del partido para todos, incluida la afición».

El siguiente mensaje del entrenador amarillo fue dirigido precisamente a esa masa social que ha marcado en rojo en su calendario del 2017 ese domingo 8 de enero: «Seguro que la afición va a estar al lado nuestro. Habrá un apoyo extra y más tras la inauguración del nuevo nombre del estadio. Se junta todo para ver un gran espectáculo», añadía.

Pese a la gran fiesta del fútbol que se augura, Fran Escribá no esconde la amenaza que representa para los intereses del Submarino un Barcelona que vendrá herido tras perder en Copa: «Vi el partido de San Mamés y se demostró que allí se suele sufrir. El Athletic hizo las cosas muy bien, sobre todo en la primera mitad».

Cuestionado sobre qué le preocupa más de su próximo rival, el técnico respondía lo siguiente: «Nos preocupa el colectivo, pero también tienen individualidades extraordinarias. Debemos defender como equipo intentando hacer buenas ayudas. Habrá que estar muy juntos, dejando poco espacio entre líneas. La teoría la sabemos, pero a veces no es fácil de aplicar sobre el campo».

UN EQUIPO ENCHUFADO // El valenciano subrayaba que en el vestuario la derrota en Anoeta ha hecho un daño relativo: «Los jugadores son profesionales y el hecho de haber cosechado malos resultados en el inicio del año no quiere decir que no estuviésemos enchufados. Queremos ganar para seguir en las posiciones en las que estamos». Por último, sobre el citado encuentro frente a la Real Sociedad, Escribá quiso remarcar este mensaje: «Nos faltó acierto en los últimos metros. El 3-1 no hizo justicia a los méritos que hicimos. Hay que aceptarlo. El equipo jugó bien, pero en los últimos 25 metros ellos estuvieron más acertados», concluyó.