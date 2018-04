El Estadio de la Cerámica, un trampolín hacia Europa para el Villarreal

El Villarreal quiere demostrar esta noche que sí le gustan los lunes. El conjunto amarillo no había jugado todavía esta temporada en un día en el que existen pros y contras. Como principal ventaja, los amarillos ya conocen los resultados de sus rivales. Las buenas noticias son las derrotas esta jornada de Sevilla y Girona, que permite distanciarles en caso de victoria. En la otra cara de la moneda, el Celta se ha acercado a cuatro puntos y el Betis, con su victoria al Eibar, le ha adelantado en la quinta posición.

Como principal hándicap por jugar en lunes, señalar el hecho de que a algunos aficionados les venga cuesta arriba acudir al Estadio de la Cerámica. De todas formas, dentro de las posibilidades de los groguets, a buen seguro la grada presentará hoy un gran aspecto, puesto que todos en el entorno del Villarreal son conscientes de la importancia de los puntos en juego y de que el Submarino puede dejar escapar pocos puntos en su campo en los cinco partidos como local que le restan en este tramo final.

En materia deportiva, destacar el regreso a la lista —y presumiblemente al equipo titular—, de Manu Trigueros, cuya ausencia el equipo acusó especialmente en la pasada jornada en Málaga, donde se cayó por la mínima. De hecho, la única baja por lesión es la de Bruno, que tiene difícil volver a jugar esta temporada.

DOS DUDAS EN EL ONCE

Javi Calleja dio ayer alguna pista sobre la composición del once con la convocatoria. En primer lugar, porque no citó a Samu Castillejo, descartado así como es obvio para la alineación. También se quedan fuera por decisión técnica Raba, habitual los últimos encuentros, Adrián Marín y Salem.

La presencia de Asenjo bajo palos se da por segura, así como las de Mario, Álvaro y Jaume Costa en la defensa. Bonera ha sido quien ha contado con más protagonismo las dos últimas jornadas, adelantando a Víctor Ruiz en los planes del técnico, pero unas molestias del italiano podrían volver a dar la alternativa al catalán. En el centro del campo, Trigueros y Rodrigo formarían en el doble pivote, con Fornals y Soriano con muchas opciones de ser titulares, sin descartar a Cheryshev.

En punta, dos hombres compiten por acompañar a Carlos Bacca. Ünal, el héroe de la reciente remontada contra el Atlético, con un doblete en el último partido del Villarreal en casa, y Sansone, tienen papeletas para poner en aprietos la defensa de un Athletic venido a menos que no ha tenido fortuna en sus últimos desplazamientos a Vila-real, como demuestra que haya perdido en diez de las 12 últimas visitas.

La vuelta de Muniain, a quien Ziganda desea dar minutos una vez recuperado de la lesión de rodilla que le tuvo de baja seis meses, es la principal novedad del conjunto vasco, que pretende alimentar la tenue ilusión europea que aún mantiene. Destacar además que la tradicional referencia ofensiva del equipo vasco, Aduriz, podría gozar de descanso al no estar al 100% físicamente.