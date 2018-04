«Estamos todos enchufados y luego la calidad hace el resto»

Xavi Quintillà, uno de los fijos para Miguel Álvarez en el Villarreal B, desvela que el filial no ha tirado la toalla por el liderato, que está a seis puntos, pero se centra en ganar el domingo a las 18.00 horas en el Mini a un rival peligroso como el Badalona: «En Segunda B no hay partidos fáciles, pero ellos son uno de los mejores equipos de la segunda vuelta y habrá que cortarles la racha».

El lateral izquierdo, protagonista la pasada jornada en Sabadell en la jugada del gol del empate —«centré y su portero se la metió para dentro; el gol se lo dan a él, pero yo bromeo diciendo que fue mío»—, confiesa que tanto a nivel individual como colectivo, pasan por un momento dulce: «Hay un grupo de trabajo fenomenal. Personalmente me encuentro en el mejor momento de la temporada y me llega en un tramo bonito. Desde el primer día aquí he estado muy a gusto».

El catalán desvela cuál es la clave para la gran campaña que está firmando el filial amarillo: «Salimos todos muy enchufados a cada partido y después la calidad hace el resto». Quintillà asume que el vestuario está «muy motivado y con ganas de afrontar lo que viene» y confirma que «pocos equipos querrán encontrarse con el Villarreal B» de cara un play-off de ascenso que ya se acaricia con las yemas de los dedos.