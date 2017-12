La estrella de Coutinho

Anda feliz y contenta la afición del Liverpool estos días navideños porque sigue disfrutando de un tesoro que teme perder más pronto que tarde. Por eso la alegría no es completa en Anfield, donde se saborea cada minuto que Philippe Coutinho pasa en el terreno de juego deslumbrando con sus pases y sus goles. Sobre todo esto último, ya que la estrella brasileña y capitán de los reds suma nada menos que siete tantos en lo que va de diciembre, su mejor registro anotador desde que debutara con el club inglés en febrero del 2013.

La última obra de arte de Coutinho es muy reciente, del pasado martes, cuando el mediapunta abrió el marcador en Anfield ante el Swansea con un disparo desde fuera del área, justo el día que cumplía 200 partidos con el club inglés, en los que ha anotado 54 tantos en todas las competiciones.

Jugar junto a Messi

Sin embargo, la felicidad de Coutinho no es completa. Y no lo es porque su sueño sigue sin cumplirse. El internacional brasileño, de 25 años, suspiraba por jugar junto a Messi en el Camp Nou, un deseo que no se cumplió en verano, que difícilmente se materializará este próximo mercado de invierno y que, definitivamente, podría adquirir forma en junio.

Ese es el pacto que tiene el jugador con su club y ahora solo falta por ver si el Barça, finalmente, cerrará una operación por la que no pagaría menos de 140 millones. Un fichaje, no obstante, que sigue rodeado de interrogantes ya que la entidad azulgrana a quien sí tiene atado es al francés del Atlético Antoine Griezmann, por quien abonará cerca de 100 millones. Así que, de llegar Coutinho también en verano, el club desembolsaría 240 millones.

El reto de la Champions

Sin embargo, ya sea su próximo destino el Camp Nou u otro, a Coutinho ya le ven más fuera que dentro en Liverpool. Incluso así se ha expresado el que fuera capitán red entre 1999 y 2002 Jamie Redknapp. «Probablemente no lo tendremos el próximo año entre nosotros así que vamos a disfrutarlo el tiempo que esté aquí», recomendó el exjugador, consciente de que el Liverpool no podrá aguantar una temporada más a una estrella que desea volar lejos de Anfield.

Con el título de la Premier fuera del alcance ya en estas fechas (el Liverpool es cuarto a 20 puntos del City, el líder), el gran objetivo del equipo que dirige Jürgen Klopp es la Champions, competición que Coutinho no podría disputar si fichara este enero por el Barça. El equipo inglés se medirá con el Oporto en los octavos de final, en febrero, con la ventaja de disputar el partido de vuelta en casa. Ese es el gran reto y, también, buscar un relevo para Coutinho. Uno de los nombres que suena es el del madridista Ceballos.