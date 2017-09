Una experiencia increíble. Los jugadores del Castellón alucinaban con el ambiente de Castalia, con jugar delante de 9.000 aficionados entregados... y eso que no se trataba de un partido de play-off o para evitar el descenso, sino simple y llanamente, del estreno liguero en casa, en la segunda jornada. La mayoría de ellos, salvo alguna rarísima excepción, no lo había hecho.

«Ese empuje, salir al campo y ver tanta gente, no sé el número, al futbolista le hace sentirse que debe dejarse el alma», manifestaba Javi Rubio, uno de los que más horas de vuelo tiene a sus espaldas. Javi Serra, protagonista de la nueva revista que se reparte en los acceso de Castalia, dejaba un tuit enternecedor: «Salir de Castalia y que vengan tantísimos chiquillos con mi foto…».

No fue el único que, en las redes sociales, quisieron dejar constancia de esa sensación única. «Uno no sabe lo que es ser realmente futbolista hasta que no vive días como el de ayer en Castalia», escribía Luismi Ruiz. «¡Lo de hoy ha sido de locos! Qué gargantas. Qué manera de empujarnos cuando más lo necesitábamos. Esta victoria refleja las ganas de disfrutar», destacó Javi Zarzo. «Sensación inexplicable la que he vivido, lo de esta afición no tiene nombre... ¡Juntos vamos a disfrutar este año!», destacaba Iván Sales, otro de los artífices de la sufrida victoria contra el Buñol. «Victoria y el inicio de algo grande. Cuando ves en la grada a unas 9.000 personas en un partido de Tercera... Increíble», apostillaba Enrique José Sampedro.

POBLENSE Y PEÑA SPORT

Quitando los partidos de promoción de las fases de ascenso de las últimas temporadas, Castalia no albergaba a tanta gente desde la última época en Segunda A. De hecho, fue menos gente frente a Poblense y Peña Sport, hace unos meses, con el Castellón jugándose la vuelta a Segunda B: en torno a los 5.000 espectadores, en ambos casos. Muy llamativo, realmente.

Este fin de semana no ha habido fútbol en Primera, pero sí en el resto de categorías. Los 9.000 espectadores de Castalia están por encima de los partidos disputados en casa, en la categoría de plata, por Alcorcón, Numancia, Sevilla Atlético, Lugo, Lorca, Gimnàstic y Valladolid. Solo han superado a los orelluts en Pamplona, Granada, Córdoba y Oviedo.

Huelga decir que, como en el caso de los centuriones (el Castellón podría superar hoy mismo los 9.500), no hay ningún encuentro de Segunda B (y menos de Tercera) por encima (Santander, Murcia y Cartagena oscilan entre los 6.700 y los 8.100).

Una afluencia de público que, a buen seguro, todavía puede aumentar, aunque existe el hándicap de que de las siete jornadas intersemanales que la federación valenciana se ha sacado de la manga esta temporada para el grupo VI de Tercera, seis con fútbol en Castalia, empezando por el siguiente, frente al Almazora, el 13 de septiembre.