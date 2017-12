La FIFA confirma la denuncia del Atlético al Barça por Griezmann

La FIFA ha confirmado este miércoles que ha recibido la denuncia del Atlético contra el Barcelona por las presuntas conversaciones de la entidad azulgrana con Griezmann y su entorno familiar con la finalidad de incorporarle a su disciplina a partir de la temporada que viene, cuando la cláusula de rescisión del jugador haya bajado a 100 millones de euros, la mitad de la actual.

"Hemos recibido una denuncia del Atlético de Madrid sobre el caso de Griezmann", ha reconocido un portavoz del organismo rector del fútbol mundial a la agencia DPA poco después de que Enrique Cerezo, presidente del Atlético, deslizara también ante los periodistas que el club madrileño ha emprendido ese camino, indignado con las maniobras del Barcelona.

"El único comentario quet tenemos que hacer sobre este asunto es que todo el mundo debe saber que desde el Atlético de Madrid vamos a defender siempre los intereses de nuestro club. Es una cuestión de respeto, aquí en España o donde sea", ha declarado el dirigente rojiblanco antes de la comida navideña con los representantes de los medios de comunicación.

Torres no lo ve claro

Dentro del Atlético, sin embargo, hay otras voces que indican que no tienen nada claro que la denuncia contra el Barça a raíz del desliz de Guillermo Amor vaya a prosperar. Es el caso de Fernando Torres, quien, en una entrevista en Radio Marca, ha dicho que, tras escuchar las palabras del responsables de relaciones institucionales del Barça, no puede deducirse que la entidada catalana y Griezmann "estén negociando".

"Son decisiones del club y serán por el bien del Atlético", ha afirmado Torres, que entiende que no es un secreto que este tipo de contactos de clubs con jugadores "pasan siempre... pero no digo que sea el caso".