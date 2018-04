Finalísima en La Nucía para el Villarreal C

VILLARREAL C 3 Si el Villarreal C todavía quiere aspirar a los play-off, deberá ganar esta tarde, sí o sí (18.00 horas), en el Camilo Cano. La Nucía ocupa la cuarta posición, con siete puntos de ventaja respecto a los amarillos (octavos), a falta de idéntico número de jornadas. Todo lo que no sea regresar con los tres puntos, será dar carpetazo a la temporada para los de Pere Martí, que cuenta con importantes ausencias, como las de Leandro, Chepe, Nikola y Andrei, a expensas de si puede contar con Sergio Lozano. redacción