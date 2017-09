Florentino: "En mi primera etapa pude fichar a Messi"

Florentino Pérez ha repasado la actualidad del Madrid y ha echado la vista atrás para dar a conocer su intención de fichar a Leo Messi cuando llegó al club en el año 2000. "Si hubiera existido Messi en mi primera etapa, posiblemente hubiera ido a por él", ha afirmado el presidente del Madrid. También ha mostrado su apoyo a Sandro Rosell y a Josep Maria Bartomeu, actual presidente del Barcelona, al que desea "lo mejor porque es un buen presidente". Un aval que no parece que vaya a hacerle ningún favor al presidente azulgrana.

En el palco del Bernabéu y frente a los micrófonos de la Ser, Florentino ha desgranado la actualidad del Madrid, que según el presidente blanco "está viviendo una época que hacía mucho que no vivía" y que actualmente "juega mejor que el Barcelona", aunque cuando le recordaron que el club azulgrana lleva más ligas que el Madrid en los últimos 20 años, Pérez recordó que el club blanco "es el líder en Ligas, aunque desde la llegada de Cruyff el Barça dio un salto cualitativo". Precisamente utilizó al club azulgrana para arremeter contra los árbitros después de la expulsión de Cristiano Ronaldo en el Camp Nou durante el choque de ida de la Supercopa.

A favor del VAR

"España tiene la suerte de tener dos equipos como el Barcelona y el Madrid y no tiene mucho sentido que no se hablara del partido y sí del árbitro", ha declarado el dirigente blanco. "El que se equivoca debe ser sancionado. La justicia arbitral debe ser transparente y aquí hay mucho ocultismo. El VAR, el videoarbitraje, es fundamental. Estoy a favor de la tecnología y este es un momento para la transparencia en el fútbol", ha añadido Pérez, que ha apuntado que desconoce si lo mejor "es que dimita Villar porque no sé si es la solución a los problemas".

Después de hablar de la salida de Neymar del Barcelona, de la que reconoce que no sabía nada y del rechazado de la operación Mbappé, Florentino soltó la bomba de la noche al referirse al posible fichaje de Messi por el Madrid. Lo explicó diciendo que en su primera etapa como presidente "posiblemente hubiera sido posible porque igual que fuimos a por Zidane, Messi era ese tipo de jugador que necesitaba esta institución", ha manifestado el presidente del Madrid.

Presidente del Madrid

Sobre la BBC, Florentino reiteró que nunca llegó a pensar que Cristiano quisiera irse del Madrid y calificó de "grosería" que el jugador haya pedido un aumento de sueldo. Más dudas dejó a la hora de hablar de Bale, cuyo futuro dejó en el aire. "Todos los jugadores del Madrid son intransferibles, pero de aquí a un año nunca se sabe", apuntó el dirigente blanco.



También tuvo palabras para Piqué, que dijo aquello de que en el palco del Bernabéu "se mueven todos los hilos". Una manifestación que a Florentino no le molestó. "Prefiero no hablar, pero no se me da bien la costura", afirma. Sí ha defendido al central azulgrana de los pitos del Bernabéu. "Todos los que están en la selección luchan por que España esté en el Mundial. Me parece muy mal y no sé qué hacer para que la gente no lo haga", apuntó Pérez.

En el capítulo de renovaciones, el presidente del Madrid dejó tranquilo a los seguidores de Isco al señalar que pronto se anunciará su renovación, ya que "está cerrada". También reveló que no le consta que el Barcelona no ha intentado fichar a un jugador del Madrid. No lo hubiera permitido Zidane, al que Florentino hace más caso que a ningún otro entrenador. "Es el que manda en el tema deportivo, aunque no en la parcela de fichajes", explica Pérez.