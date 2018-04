Florentino Pérez insiste en la operación por Lewandowski

Suman entre ambos 17 Copas de Europa (12 del Madrid y 5 del Bayern), se han enfrentado 24 veces con absoluta igualdad (11 victorias para cada uno y dos empates) y no se soportan. El gigante alemán y el coloso blanco han protagonizado todo tipo de batallas durante la historia. El último episodio se está viviendo en este curso. Florentino Pérez quiere a Robert Lewandowski en su atractiva colección de cromos y Karl Heinz Rummenigge, el mítico presidente bávaro, no está por la labor. Parecía que las relaciones entre las dos entidades habían mejorado con el acuerdo del pasado verano por James Rodríguez, una operación en la que el Bayern negoció de maravilla para obtener la cesión por dos temporadas del colombiano con una opción de compra de 35 millones en el 2019. Pero el interés del Madrid por el punta polaco, algo recurrente en los últimos tiempos, ha soliviantado a los dirigentes germanos. El resumen es sencillo: no quieren vender a su goleador. Ni a Florentino ni a nadie.

MANO DURA // El presidente del Bayern siempre se ha caracterizado por su mano dura en las negociaciones. A los 62 años no va a cambiar. «Robert es el mejor nueve de Europa. Aceptaría cualquier apuesta a que jugará al 100% con nosotros la próxima temporada. Nadie puede fichar a un jugador del Bayern contra nuestra voluntad. Jamas hemos hablado con el Madrid», destacó Rummenigge.

El polaco logró un hat-trick el sábado ante el Dortmund (6-0) y amenaza ahora al Sevilla en la Champions. Suma 26 goles en la Bundesliga, solo tres menos que Salah (Liverpool), líder en la lista de la Bota de Oro. El Bayern pagó 90 millones por él al Dortmund en el 2014. Lewandowski cumple 30 años el próximo 21 de agosto y acaba contrato en el 2021.

No es la primera vez que el Madrid se interesa por el goleador, que amargó la vida a los blancos en las semifinales de la Champions del 2013. Destrozó al equipo de Mourinho con cuatro tantos en Dortmund y Florentino acabó tan impactado que se reunió con el ariete en una oficina del Bernabéu. Era tarde. Ya tenía firmado un precontrato con el Bayern.

La idea del club bávaro es clara, pero también se está moviendo en el mercado. Ha tanteado a Timo Werner, el nueve de la selección germana, que juega en el Leipzig. El Liverpool también lo quiere. A la cúpula blanca no le importa la edad del polaco, ya que en la historia reciente hay casos como los de Van Nistelrooy (64 goles en 96 partidos) o el mismo Zidane, que rindieron de maravilla pasada la treintena.