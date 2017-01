Fran Escribá: «No tenemos un equipo para arrasar»

El entrenador del Villarreal valoró el empate de forma positiva tras analizar lo sucedido durante los 90 minutos sobre el césped de Riazor. «Solo nos ha faltado el gol», declaró el técnico valenciano que, además, alegó: «Nos faltaba gente». «Teníamos dos delanteros, pero ninguno de ellos era uno de referencia, lo cual se ha notado: el equipo controló bien, pero no definió», reseñó.

Con esta lectura, Escribá entendió como justo el empate. «Cuando no puedes ganar, al menos no pierdas», incidió. «Si no tienes un delantero de referencia, es difícil pensar en ser profundo;, pero si no es así, es llegar y perder el balón», aseguró el valenciano.

Durante el partido, el Villarreal readaptó su planteamiento. «Cambiamos los interiores de lado y buscamos ir por dentro para sacar un tiro con ellos o filtrar pase interior», explicó el míster. Escribá lamentó la ausencia de sus delanteros: «Los futbolistas ofensivos que tuvimos, eran jugadores de mucha movilidad, como Santos Borré o como Pato, que baja a la mediapunta a recibir. Son buenos delanteros, pero no tienen una fijación de estar en el área», destacó. Escribá era consciente de la dificultad del choque: «Sabíamos que no iba a ser fácil marcar, y así ha sido».

BIEN EN DEFENSA // El Villarreal realizó un partido serio, aunque el entrenador del Submarino reconoció que «si no marcas goles, ello afea el trabajo del equipo de tres cuartos de campo hacia adelante». No obstante, entiende al seguidor amarillo. «La afición puede decir: no hemos marcado, el partido ha sido aburrido. No obstante, era un duelo complicado y sabíamos que el marcador iba a ser ajustado, tal como se ha producido», desarrolló el valenciano.

Igualmente, Escribá también valoró la aparición en Liga de un Mario González que ya jugó en la previa de la Champions, asegurando que «para un club que trabaja tan bien la cantera, es un estímulo su debut». «Pese a las ausencias del equipo, se ha merecido la oportunidad», reforzó.

El entrenador del Submarino recalcó la dificultad que entraña cada victoria. «La Real Sociedad recibió cinco goles aquí [Riazor], el Sevilla también sufrió hace unas semana... Siempre es complicado en cada partido: querríamos arrasar, pero no tenemos un equipo para hacerlo en cada uno de los encuentros», concluyó.