Frank Castelló confecciona un once con numerosos cambios en el Castellón ante el Almazora

Frank Castelló y Nahum Mingol ya han dado a conocer las alineaciones del CD Castellón y CD Almazora para el derbi provincial del grupo VI de Tercera División. Muchos cambios en el equipo albinegro con futbolistas claves para el conjunto albinegro que no están en el once inicial como Dealbert o Cubillas. El entrenador albinegro ha echado mano, a lo Zidane, de las rotaciones para conformar el equipo de partida. Hasta siete variaciones respecto al once que empató en Paterna el domingo pasado.

Por el CD Castellón: Zagala; Luismi, Enrique, Guinot, Kike; Rubio, Forner, Pedra, Zarzo; William y Nico. Completan la convocatoria: Unanua (PS), Iván Sales, Dealbert, Fonte y Cubillas

CD Almazora: Emeka; Josevi, Rober, Marcos, Blay; Navalón, Carlos, Meseguer, Lorite, Marcos Prada y Jordi García. En el banquillo: Nahum, Adrián Mollón (PS), Roldán, Bellés y Cristóbal

Castalia alberga, en horario Champions, el primero de los seis partidos que esta temporada acogerá entre semana por obra y gracia de la federación valenciana. No se trata de un encuentro cualquiera, pues toca derbi.

Desde las 20.45 horas (Televisión de Castellón Mediterráneo), Castellón y Almazora buscarán tres puntos que para ambos, aunque por motivos antagónicos, tienen el mismo valor que si fueran de la máxima competición europea por clubs. Los albinegros, por su necesidad de no ceder terreno para mantenerse en lo más alto (comparten el liderato con el Eldense). Los blanquinegros, porque aun siendo conscientes de que esta no es su guerra, pueden caer a zona de descenso, en una semana que arrancó con la goleada frente al Eldense en el José Manuel Pesudo (2-5) y concluirá el fin se semana, otra vez en casa, contra el Atlético Levante.

Será la segunda vez que el Almazora visite al Castellón en Castalia. Hace unos meses, los albinegros vencieron por 4-0 (0-0 al descanso). Esta temporada las diferencias entre unos y otros se han agrandado, así que todo lo que no sea una victoria casera será un resultado rompequinielas. Más aún por cómo llegan los de Nahum Mingol, un entrenador con pasado orellut al frente de más de una quincena de futbolistas con origen albinegro. Pero la lógica y el fútbol no casan bien.

SIN ABRAHAM NI JUANJO // El Castellón viene aleccionado por los dos puntos que se dejó en Paterna, predestinado también a luchar por la salvación. Para mantener la tensión competitiva de su plantilla de 21 jugadores (19 para la cita, por la recuperación de Abraham y las molestias musculares que no remiten en Juanjo), Frank Castelló acentuará las variaciones en la alineación (se resiste a llamarlas rotaciones). Si hubo tres cambios en el once ante el Buñol respecto al debut liguero en Elche y tres más en el Gerardo Salvador en relación con el primer partido en casa, esta tarde apuntan a más, con dos nombres propios: Guinot y Nico.

Los dos jugadores que la temporada pasada jugaron en el Almazora (el primero, repescado en enero), que vienen de no vestirse de corto, cuentan con muchas papeletas de ser titulares, al igual que William, Luismi, Javi Zarzo o Javi Rubio. Habrá que ver si los cambios afectan al sistema.