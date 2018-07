Funes Mori: "Necesitaba un cambio y el Villarreal es el destino ideal"

Más motivado que nunca. El defensa argentino Ramiro Funes Mori, uno de los refuerzos del Villarreal CF para la próxima temporada, ha destacado que "necesitaba un cambio tras mi etapa en el fútbol inglés" y apuntó que su nuevo club es el "destino ideal".

"Estoy disfrutando mucho del país, del día a día, de los entrenamientos, la verdad es que me ha cambiado la cabeza. Estuve lesionado un tiempo en Inglaterra y necesitaba un cambio, la verdad es que esto es lo que necesitaba. Estoy muy contento por todo, por el club, por como me han recibido, es un muy buen grupo y me están haciendo las cosas muy fáciles", ha destacado.

El central sudamericano ha añadido: "A los compañeros ya los conocía, los he visto jugar ya que seguía la Liga. Son todos muy buenos jugadores, buena competencia y muy sana".

Funes Mori fue el autor de uno de los tres goles que le dieron la victoria al Villarreal el pasado sábado ante el Sheffield Wednesday y apuntó que "lo mío es más defender que hacer goles, pero si se da mucho mejor, son cosas del partido. Me gusta hacer goles, pero lo mío es trabajar para el equipo en defensa".

SATISFECHO POR EL CAMBIO // "Estoy contento por el trabajo, por el partido del otro día, contento por el gol y por ayudar al equipo en eso. El equipo hizo un buen trabajo en un campo complicado, frente a un rival que no era nada fácil", ha confesado.

Tras completar la primera mitad de la pretemporada, el internacional argentino señala que "estamos trabajando bien, haciendo lo que nos pide el técnico y en lo personal adaptándome poco a poco. Necesitábamos una victoria, habíamos estado bien, pero habíamos empatado y ganar siempre viene bien".

Por último, considera que el objetivo es de ir poco a poco. "En los últimos años el equipo ha sido muy eficiente en la Europa League y queremos hacer grandes cosas en todas las competiciones".