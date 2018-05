Ganar al Alzira, llegar al play-off en forma... ¿y como campeón?

Disfrutar, sentirse privilegiados por estar clasificados para el play-off de ascenso... pero sobre todo, ganar al Alzira. Ese es el reto que se ha planteado el CD Castellón para su visita a la UD Alzira esta tarde, en el Luis Suñer Picó (18.00 horas), un duelo para el que Sergi Escobar se ha marcado solo un objetivo: ganar, independientemente de lo que pase en el otro partido con influencia directa: Orihuela-Atlético Levante.

A la misma hora, y por aquello de ser horario unificado al tratarse de la última jornada, en Los Arcos se medirá el conjunto escorpión con el filial del Levante, es decir, tercero contra primero.

El Castellón, que es segundo con 80 puntos, debe ganar y esperar que el Levante B (líder con 81 puntos) no venza, con lo que terminaría la temporada como campeón del grupo VI y así podría ascender en el play-off con tan solo una ronda. En caso de que los granota se impongan, acudirían como segundos y habría que subir con tres eliminatorias.

SOLO PENSAR EN ALZIRA

Pero para Escobar, el único foco de atención de los suyos debe ser el Alzira, concluir el ejercicio futbolístico con victoria... y esperar el sorteo de mañana de la fase de ascenso a Segunda División B. Por dicho motivo, pocas cartas esconderá en su visita al Suñer Picó.

El almazorense quiere a un Castellón ambicioso, consciente de lo mucho que se juegan ya que terminar como campeón, además de poder ahorrarse dos rondas, clasificaría al equipo para la próxima edición de la Copa del Rey. Sin duda, sería un gran premio a tan buena campaña.

El preparador del conjunto orellut tiene a todos sus efectivos disponibles, a excepción de los lesionados de larga duración Luismi Ruiz y el brasileño William.

Es por ello que no todos sus futbolistas se vestirán de corto esta tarde en el Luis Suñer Picó, a excepción del sancionado Arturo.

El posible once no diferirá del formado por Zagalá en portería; Abraham, Enrique, Dealbert, Juanjo Gracia en defensa; un doble pivote con Castell o Ximo Forner y Javi Rubio; Javi Serra y Marenyà en los costados; y en punta, la dupla Cristian Hererra-Cubillas, que jugará con máscara.

Un once que debe llevar al Castellón a la victoria y esperar que el Orihuela le eche una manita para finalizar campeón.