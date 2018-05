La Gegant será una realidad... pero por el recorrido alternativo

La Gegant de Pedra si que se disputará finalmente, pero no por el recorrido que había tenido en las seis anteriores ediciones. Así, el próximo 2 de junio, los bikers inscritos en la prueba podrán tomar la salida desde l’Alcora, donde también estará instalada la meta. Un mal menor —no para todas las partes— después de que Medio Ambiente emitiese hace un mes un informe desfavorable sobre el trazado habitual, debido a que incumplía el plan de ordenación de los recursos naturales del macizo de Penyagolosa (PORN).

Pero ayer, casi tres semanas después de la reunión que tuvo lugar en el ayuntamiento de la capital de l’Alcalatén entre todas las partes implicadas, desde Conselleria se comunicó que el informe inicial no se podía cambiar pese a la documentación presentada por el promotor, Manolo Mallol, sobre la aplicación de un decreto del 2008 desde que se comenzó a disputar la prueba, alegando que lo correcto era lo que se había hecho esta vez.

No obstante, se comunicó a la organización que el recorrido alternativo presentado en los últimos días sí era posible. «Se he emitido un informe favorable desde la dirección territorial de Castellón, que ahora debe ser ratificado por Presidencia, aunque no debería haber ningún problema, puesto que el nuevo recorrido no incumple la normativa», asegura Antoni Marzo, director general de Medio Natural y de Evaluación Ambiental.

¿será la última edición? / Mallol, por su parte, recibió la noticia de que podrá realizar la prueba por el trazado alternativo que tuvo que presentar con resignación y su satisfacción no era completa. «Lo que ha sucedido es vergonzoso y me gustaría que no quedara así. La decisión se ha dilatado demasiado en el tiempo y ahora hay que hacerlo todo corriendo, con un sobresfuerzo, teniendo que invertir más tiempo y dinero», dice, al tiempo que incide en el hecho de que esta podría ser la última edición. «Esto me ha desgastado mucho. Dependerá de algunos factores, que no sabré hasta terminar la prueba», destaca.

Por otra parte, Víctor Garcia, primer teniente de alcalde de l’Alcora, considera «positivo» la celebración de la Gegant: «Nos hubiese gustado que fuera por la original, pero lo importante es que se mantenga y que este recorrido también sea un éxito».