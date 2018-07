Gelson Martins: otro 'cholista' para el Atlético

En apenas 4 minutos de rueda de prensa, con problemas de traducción incluidos, y a base de respuestas cortas e ideas concisas, Gelson Martins se ha presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid. “Lo que yo puedo aportar es trabajo e intentar ayudar a ganar al Alético partido a partido”, ha dicho este martes en el Wanda Metropolitano.

El internacional portugués, nacido en Cabo Verde, ha asegurado que está muy contento y que lo dará todo por la camiseta rojiblanca gracias a Simeone, que ha sido fundamental en su fichaje: “El entrenador cree que tengo unas características que pueden ayudar al equipo, por eso he venido. El mensaje de Simeone fue muy importante para mí, me dijo que creía que yo podía añadirle valor el equipo, por eso he decidido venir”, ha explicado.

Un pulso de millones

El extremo de 23 años, que ha firmado cinco temporadas, ha evitado entrar en la polémica de su salida del Sporting de Lisboa: “Yo estoy aquí para trabajar y jugar al fútbol, para el resto están mis representantes". Martins ha llegado al Atlético con la carta de libertad, después de rescindir su contrato con su anterior club de forma unilateral a raíz de que, en mayo, después de quedar fuera de la próxima Champions League, medio centenar de aficionados radicales invadieran la ciudad deportiva y agredieran al entrenador y la plantilla.

Pese a tener la constatación de que el jugador había rescindido contrato, más allá de que, como se tendrá que demostrar, fuera de manera justificada o no; el Atlético intentó llegar a un acuerdo de compensación con el Sporting por unos 20 millones de euros. No hubo acuerdo y el club portugués, que ha denunciado el caso a la FIFA, reclama al club madrileño una compensación económica que ronda los 100 millones.