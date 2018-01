Gerard Moreno vuelve a entrar en la órbita del Villarreal

El Villarreal ha vuelto a reabrir la vía de Gerard Moreno para reforzar su delantera tras la marcha de Bakambu al Beijing Guoan que se hará oficial en las próximas horas. El de Santa Perpètua ha estado en la agenda amarilla en las dos últimas campañas, pero la negativa tanto del Espanyol como del futbolista han evitado hasta ahora su regreso a la entidad amarilla.

Ahora, con la fuerte inyección económica que el club amarillo percibirá por el traspaso de Bakambu (40 millones de euros), el Villarreal se plantearía presentar una oferta de 20 millones de euros por Gerard Moreno, cuya cláusula de rescisión asciende a 40 millones de euros. Como la entidad que preside Fernando Roig tiene el 20% de los derechos del delantero, el Villarreal debería abonar 32 kilos al Espanyol para afrontar el fichaje sin necesidad del visto bueno de la entidad perica, por supuesto, siempre dependiendo de la última palabra del futbolista catalán.

ÚLTIMA HORA: arriba una important oferta per @GerardMoreno9 que podria voltar els 20 quilos; la voluntat del club seria no traspassar, però ja busquen un possible substitut. https://t.co/YEo1DHBSAC #RCDE pic.twitter.com/48nucPNq6o