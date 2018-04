Goolaerts murió por un accidente cardiaco

CICLISMO 3 El belga Michael Goolaerts, que falleció el domingo en un hospital de Lille (Francia), después de que fuera encontrado en una cuneta, en mitad de la París-Roubaix, falleció como consecuencia de un accidente cardiaco, según la autopsia. «Fue el mareo lo que le causó la caída y no al revés. Sufrió un ataque mientras estaba en su bicicleta, su corazón se paró y no pudo evitar irse al suelo», explicó el fiscal de la ciudad gala de Cambrai, Rémi Schwartz. No obstante, Goolaerts será sometido a más pruebas para ver si tomó alcohol, drogas o estupefacientes. r. d.