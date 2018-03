Un gran Rafalafena no cede ante el Peñíscola

Importante victoria del Rafalafena en su lucha por estar en los más alto de la tabla, ante un Peñíscola que, a pesar del abultado resultado, no se rindió en ningún momento y supo plantar cara durante los 90 minutos. Los visitantes fueron un rival muy ordenado y replegado en defensa que planteó un partido en cierto modo defensivo, y que pese a los goles encajados, no le perdió la cara al partido y no demostró la baja posición que ocupa en la tabla clasificatoria.

En la primera parte, el dominio local se transformó en goles, y el partido se fue al descanso con un 2-0. Pastor, tras rematar un córner, abrió la lata. El segundo tanto llegó de las botas de Bruno, para reafirmar el poderío local.

En el segundo tiempo, los visitantes adelantaron líneas en busca de reducir distancias, pero en el minuto 51, el pichichi de la liga Dídac Martí marcó el tercer gol, tras una asistencia genial de Gual de tacón. El cuarto, llegaría tras un balón muerto dentro del área, que aprovechó bien el propio Gual en el minuto 53 para sentenciar el encuentro.

Por su parte, el equipo que dirige Daniel Domingo maquilló el resultado, tras marcar el central Di Pierro el gol del honor para su equipo, cuando tan solo faltaban dos minutos para el final.

Esta victoria consolida al Rafalafena en puestos de play-off, y a su vez hunde al Peñíscola en sus posibilidades de salvación.