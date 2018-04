El Grespania mantiene el dominio en el RCNC

El Grespania, en ORC Internacional; el Manguicu II, en ORC Club; y el Cuxo, en ORC Promoción, fueron los vencedores de la segunda prueba de la Regata Primavera 2018, que se disputó ayer en aguas del Real Club Náutico de Castellón, con la participación de 14 embarcaciones en las tres grupos de competición.

El punto de partida, como viene siendo habitual, fue la reunión de patrones, y al no ser las condiciones de viento muy favorables se decidió que si a las 13.30 horas seguían igual, la prueba no se celebraría. Pero al mediodía, el comité de regatas ya estaba en la zona de salida, con las condiciones muy justas, dándose la salida a las 12.59 horas.

Pero como no eran las mejores, se tuvieron que variar los recorridos. En un primer momento, el comité ideó una prueba de tres vueltas para el grupo A, dos para el B y una para el C, pero se quedó en una para la primera categoría, las mismas que para la segunda, aunque a estos quitándoles el último tramo de popa, completando todo su recorrido los participantes del grupo C.

Y tras la compensación de tiempos, el Grespania repitió la victoria de hace dos semanas en ORC Internacional, por lo que se mantiene al frente de la clasificación a falta de la tercera y última prueba del certamen. En ORC Club, el Manguicu II arrebató el liderato a Gurugú I después de su victoria de ayer en el Real Club Náutico de Castellón, mientras que Cuxo también repitió triunfo en la segunda prueba por lo que sigue al frente de la clasificación en ORC Promoción.