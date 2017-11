Griezmann y Cristiano buscan recuperar el gol

El primer derbi en el Wanda Metropolitano llega cargado de angustia para dos equipos que no pueden fallar si no quieren verse descolgados de la lucha por el título. A ocho puntos del Barça, Atlético y Madrid lucharán por un triunfo que aparque su mal juego y los problemas de sus goleadores. Griezmann, con dos goles en Liga, se enfrenta al juicio de la afición rojiblanca tras su posible acuerdo con el Barça. Enfrente, Cristiano, con un tanto en el torneo, vuelve a pensar en marcharse por no sentirse valorado.

Por encima de problemas físicos, el parón ha dejado otro tipo de secuelas. En el Madrid se ha sabido que Cristiano, sin compromiso con Portugal, ha vuelto a pedir a Florentino salir del club.

TENSIÓN ENTRE CR7 Y RAMOS // A todo eso hay que unir el enfado del astro portugués con Ramos, que le acusó de ventajista por decir que con Pepe, Morata y James «éramos más fuertes», a lo que el central respondió que cuando ganaron las dos Supercopas en verano «el equipo era el mismo».

En lo puramente deportivo, el equipo de Zidane sabe que no puede fallar. De hacerlo podrían cerrar el sábado a 11 puntos del Barcelona si el equipo de Valverde vence en Leganés. «Votaría porque gane el Leganés. Sabemos la importancia que tiene el partido ante el Atlético, al que no veo peor que el año pasado. Para mí son tres puntos. Estamos muy por detrás del Barcelona, lo reconozco, pero hay tiempo para superarles», apuntó Zidane, que podrá contar con Modric y Carvajal, no así con Keylor, Bale y Kovacic.

Su equipo viene de ganar 3-0 a Las Palmas después de su semana más trágica con derrotas ante Girona y Tottenham. Cristiano sigue seco con un gol en siete partidos, el que marcó en la jornada octava en Getafe. Eso sí, confía en que su racha ante el Atlético, al que le ha marcado 21 goles, se mantenga. «Quiero que esté bien, lo mismo que Benzema. Intentan conseguir el gol, pero no es que no marquen, es que marcan menos goles», afirmó el técnico.