Los Grizzlies destituyen al entrenador tras las críticas de Marc Gasol

Después de la derrota de los Memphis Grizzlies ante los Brooklyn Nets, Marc Gasol compareció ante los medios para criticar la decisión de su entrenador, David Fizdale, de dejarle en el banquillo durante el último cuarto. El técnico alegó hacerlo por el bien del equipo pero el pívot de Sant Boi se lo tomó como algo personal y aseguró estar frustrado. "Si no estoy en la pista, es que no se me valora. Y estoy seguro de que [el cuerpo técnico] sabía que esto era lo que más daño me iba a hacer", dijo.

La reacción por parte de la franquicia no ha tardado en llegar. En un comunicado, el director, Chris Wallace, ha anunciado la decisión de rescindir el contrato del entrenador, que en su segunda temporada al frente del equipo acumulaba ocho derrotas consecutivas.

Peor equipo NBA

Los Grizzlies empezaron la temporada ganando cinco de los primeros seis partidos. Parecía que la campaña iba a ser buena pero todo empezó a torcerse. Llegaron las lesiones y con ellas el mal juego, que ha acabado hundiendo al equipo a los últimos puestos de la clasificación. Hoy en día, el conjunto de Memphis es el peor equipo de la NBA tras perder 11 de los últimos 13 encuentros, 8 de forma consecutiva.

Ante esta situación, Marc Gasol, uno de los líderes de la plantilla, se ha mostrado como una de las voces más críticas. "Pido perdón porque esto no es lo que nuestros aficionados están acostumbrados a ver. Eso no es lo que llevamos 10 años construyendo", dijo la semana pasada. Ahora, algunos medios le señalan como un factor clave en la destitución del entrenador.

Reacciones

La decisión, pese a los resultados del equipo, ha cogido por sorpresa a la NBA, que no ha tardado en reaccionar. LeBron James y Dwyane Wade, que coincidieron con Fizdale cuando era asistente de Erik Spoelstra en los Miami Heat, no han dudado en decir la suya.

I need some answers. Feels like my man was a fall guy — LeBron James (@KingJames) 27 de noviembre de 2017

Tampoco lo ha hecho Pau Gasol, que ha asegurado que su hermano estaba "frustrado". El mayor de los hermanos Gasol destacó que Marc se considera un competidor nato y que por eso no encajó bien estar sentado 15 minutos en el banquillo. "Estaba molesto por el juego de anoche. Marc es un competidor y quiere jugar. Ahora que Mike Conley está fuera, él es el líder indiscutible", ha subrayado mientras aseguraba que "quedarse fuera del partido todo el cuarto periodo fue algo que no asimiló bien ni entendió".

En su defensa, Pau ha querido dejar claro que su hermano no tuvo nada que ver con la destitución de Fizdale. "No creo que Marc haya tenido nada que ver con la decisión. Después de la última noche, tras la derrota y la forma en que se dio, se puede entender que hay frustración y más tras ocho consecutivas y sobre todo por la manera como juega el equipo", ha declarado el de Sant Boi.