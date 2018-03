Los héroes del España-Malta se defienden: "La historia de los limones es de tontos"

La denuncia de los integrantes de la selección de Malta de 1983 en el programa 'Fiebre Maldini' de Movistar+ ha causado la indignación de los héroes de aquel histórico triunfo logrado en el Sánchez Pizjuán (12-1). El 12-1 a Malta y la extraña teoría de los limones. #FiebreMaldini pic.twitter.com/N4vuzi5IY3 — Fiebre Maldini en Movistar+ (@Fiebre_Maldini) 19 de marzo de 2018

Según la acusaciones del seleccionador Scerri y de los jugadores Bussutil, Fabri y Demanuele, los futbolistas de 'la Roja' iban dopados en aquel encuentro con esteroides y también "drogaron" a sus rivales en el descanso con limones.

"La garra y el espíritu español"

Paco Buyo, portero de aquella selección, respondió con contundencia. "España tuvo una actuación impoluta. Esta historia de los limones es surrealista, de tontos", afirmó el exarquero del Madrid, que recuerda "las imágenes de TVE" entrevistando a sus compañeros. "De haber notado algo yo lo habría dicho en su momento, no 35 años después. Es absurdo".



Juan Señor, autor del último gol español en el 12-1, también salió al paso de esas acusaciones. "Tenemos la conciencia muy tranquila. Es una situación que me da mucha pena. Lo que no entenderán nunca con todos mis respetos porque no lo han tenido es el espíritu español, la garra, las ganas de ganar. Este país tiene la mejor Liga del mundo y un espíritu competitivo enorme", dijo el antiguo centrocampista.

"Después de tantos años les ha podido una cámara. En este país sería demandable judicialmente. Son barbaridades, pero la gente puede estar tranquila, devolvimos la ilusión a los españoles de una manera absolutamente limpia", agregó Señor.

De película Alien



José Antonio Camacho fue de los primeros en responder al afirmar que los malteses "chochean" en sus denuncias, mientras el Lobo Carrasco criticó las acusaciones de dopaje. "Éramos muy superiores, si hubiésemos necesitado marcar 13 goles en lugar de 12 también lo habríamos conseguidos", comentó el exazulgrana.

También fue claro el Poli Rincón, autor de cuatro goles en aquella noche. "Yo tengo 60 años, ese seleccionador tiene 90. ¡Cómo puede decir esa barbaridad!". Solo se puede tomar a broma, a película Alien", remata el exdelantero.