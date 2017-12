Homenaje a la cantera en Europa

Si de algo lleva años pudiendo presumir el Villarreal CF es de su productiva cantera. El buen trabajo del fútbol base amarillo ha dado sus frutos año tras años con el salto de futbolistas al primer equipo o canteranos que despuntan en otras primeras plantillas profesionales de España y del resto de Europa. Una apuesta por la formación que esta tarde-noche (19.00 horas, beIN Sports) tendrá un merecido homenaje en el duelo ante el Maccabi.

Amarillos e israelíes bajan el telón al grupo A de la Europa League en el Estadio de la Cerámica con un partido intrascendente y sin nada en juego, pues el equipo groguet tiene garantizada la primera posición y el conjunto hebreo es último, ya sin opciones.

Por dicho motivo, el Villarreal podrá dar descanso a sus jugadores más habituales, con lo que puede aligerar sus problemas de lesiones y cansancio, y permitirá no cargar a sus futbolistas ante la visita del Barcelona del próximo domingo (20.45 horas).

Es por ello que, al tener la mente puesta en la visita del líder al coliseo amarillo, el encuentro de hoy se convierte en una buena oportunidad para que los jóvenes de la cantera grogueta demuestren sus posibilidades.

Con ello, descansarán buena parte de los jugadores habituales y serán los porteros Sergio Asenjo y Mariano Barbosa, junto a Manu Trigueros, Antonio Rukavina, Adrián Marín, Roberto Soriano y Pablo Fornals los únicos de la primera plantilla convocados.

Los que parecen tener más opciones de jugar de inicio son el guardameta Sergio Asenjo y los jugadores Antonio Rukavina, Adrián Marín y Roberto Soriano.

Con todo, canteranos como Pau Torres, Genís, Pepe Castaño, Ramiro Guerra, Chuca, Morlanes, Mario González o Darío Poveda se encuentran entre los que más opciones tienen de jugar.

oportunidades para todos / Es por ello que todo hace indicar que Calleja dispondrá un once con Sergio Asenjo en portería, Antonio Rukavina, Genís, Pau y Adrián Marín en defensa. Un centro del campo con Ramiro Guerra como pivote, con Roberto Soriano y Chuca en las bandas. El talentoso Manu Morlanes podría ocupar la plaza como enlace con el ataque en el que estarían Mario González y Darío Poveda.

jordi cruyff, el atractivo / En cuanto al rival, el mayor atractivo está en el banquillo, ya que su entrenador es Jordi Cruyff. Pero los números de los israelíes no son buenos, ya que llegan sin conocer la victoria en esta fase de grupos a lo que además se suma no haber conseguido marcar en la competición. Si no bate la meta del Submarino en este partido, será el primer equipo que no lograr un gol en la fase de grupos de esta competición.

Sin lugar a dudas, son los ingredientes idóneos para que el Villarreal rinda tributo a sus jóvenes valores en lo que será un homenaje a la cantera en Europa.