Honda anuncia que Pedrosa no continuará la próxima temporada

La presente, no está siendo una buena temporada para Dani Pedrosa. El piloto de Castellar del Vallés ha protagonizado un comiendo de campaña irregular. Todavía no se ha subido al podio y marcha duodécimo en la clasificación. Sus resultados no son los mismos y le han acabado pasando factura en las negociaciones con Honda, que ha anunciado que no seguirá la campaña del 2019.

La compañía japonesa, tras valorar la posibilidad de prolongar su acuerdo con el catalán, ha decido buscar otra alternativa y ha comunicado a Pedrosa que no continuara como piloto oficial de la marca la temporada que viene. Joan Mir, Jonathan Rea y Johann Zarco suenan como compañeros de Marc Márquez en el 2019.

Toda una vida en Honda

La carrera de Dani Pedrosa en el motociclismo tiene nombre y apellidos: Repsol Honda. El piloto catalán ha vivido vinculado a esta compañía prácticamente desde sus inicios. Con ellos fue campeón del mundo en 125cc (2003) y de 250cc (2004 y 2005). Con ellos dio el salto a la categoría reina, MotoGP y deslumbró a la parilla entera con tres subcampeonatos (2007,2010 y 2012) y tres bronces (2008, 2008 y 2013).

Llegó pisando fuerte, con una segunda posición en su primera carrera, en el Gran Premio de Jeréz, y una victoria en la siguiente carrera, en China. Parecía que con él en el equipo Honda podría derrotar a Valentino. Y a punto estuvo. Pedrosa tuvo opciones matemáticas de alzarse con el título en 2006 hasta la penúltima carrera pero finalmente quedó quinto.

Eso sí, el de Castellar del Vallés consiguió ser el mejor novato de ese año con un total de 2 victorias, 6 podios más y 215 puntos. Desde entonces, el piloto catalán es siempre uno de los favoritos de la parrilla.