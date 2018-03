Hornachos espera una espectacular prueba, con De la Peña presente

Hornachos acoge mañana domingo la segunda prueba puntuable del circuito Titán Extremadura Tour 2018 donde el equipo Extremadura-Ecopilas estará representado por el actual líder en categoría élite, Alejandro Díaz de la Peña, que estará acompañado en esta ocasión por Manu Cordero. Se espera la participación de 700 ciclistas, entre los que se encuentra el vencedor de la pasada edición y uno de los favoritos de nuevo a la victoria, el veterano ciclista profesional de carretera aún en activo, Paco Mancebo.

El almendralejense quiere seguir liderando el Titán Extremadura Tour tras esta prueba pero no será fácil, puesto que el domingo les espera a todos los participantes una dura jornada de btt con un recorrido de 91 kilómetros y más de 2200 metros de desnivel positivo que se puede complicar mucho más si la climatología no da tregua, algo que parece no vaya a ocurrir.

El paso por Sierra Grande y el pico de da nombre a la prueba, Magrera, junto a otros puntos difíciles del trazado pondrán a cada corredor en su lugar en jornada que puede ser épica. Condicionantes para que así sea, hay, además de un completo programa de actos paralelos que incluye una nueva campaña de recogida de pilas usadas en Hornachos organizada por el club GR100 MTB junto al club Sierra Grande y los organizadores del Titán.