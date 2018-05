El II Autonòmic de Frare es jugará a Traiguera i Xert

Traiguera i Xert (Barri d’Enroig) seran, del 6 al 8 de juliol, les poblacions que acolliran el II Campionat Autonòmic de Frare-Diputació de Castelló, presentat en la seu de la institució provincial. Aquesta segona edició continuarà amb el format de la primera, i seguirà tenint com objectiu principal la recuperació de la modalitat autòctona de pilota valenciana a paret preferida pels valencians del Nord, el Frare.

L’acte va comptar amb la presència del diputat d’Esports, Luis Martínez; del president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuan; de l’alcalde de l’Ajuntament de Traiguera, Javier Ferrer; de l’alcalde de l’Ajuntament de Xert, José Rosendo Segarra; així com de Lluís Ramos, membre col.laborador del Club Pilotari Castelló, i Pablo Linares, vigent campió i únic jugador professional de Castelló.

El primer protagonista que va intervindré va ser l’amfitrió, Luis Martínez per a indicar «la idea és continuar amb aquesta iniciativa per seguir amb la recuperació d’una modalitat que per fortuna no està desapareixen». A continuació va ser el torn de José Daniel Sanjuán qui va assenyalar «l’any passat agafarem la iniciativa del Club Pilotari Castelló per tractar d’impulsar la modalitat. Volem que els pobles de la província s’impliquens molt més». Seguidament Lluís Ramos va ressaltar que es manté el format, però amb una sèrie de millores i «ractarem que vinga més gent de fora».