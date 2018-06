“Borrad el tuit y escribid 500 veces, era innecesario publicar ese marcador en nuestra cuenta oficial", escribía en twitter un usuario. “El deporte amateur es para pasárselo bien, competir es secundario”, añadía otro. Este tipo de reacciones y otras incluso más incendiarias son las que ha tenido un polémico tuit publicado desde la cuenta oficial del Real Madrid de baloncesto, en el que alardeaban de una victoria por 5-167 contra L'Alcora Basquet Club en categoría alevín

El partido en cuestión se disputó el pasado fin de semana con ocasión del Pequebàsquet, un torneo que ha batido récords en la presente edición, con la presencia de casi 500 jugadores de 32 equipos, pero que ha tenido repercusión a nivel nacional por el citado mensaje escrito por el club blanco.

Desde Mediterráneo hemos querido testar la opinión del club organizador y víctima del escandaloso resultado y Gonzalo Bagán, presidente de l'Alcora Basquet Club, ha querido quitar hierro al asunto: “Publicaron el resultado y ya está. Los chavales acabaron bien el partido, de hecho pidieron incluso la camiseta del Madrid a sus rivales. No les sentó mal perder por ese resultado”. Tanto es así, que el directivo admite que el conjunto blanco en categoría alevín “es uno de los mejores de Europa y ganaron el torneo con algunas victorias similares”.

Gonzalo Bagán, que admite que desde la entidad estudian la posibilidad de emitir un comunicado oficial ante la polvareda que ha suscitado esta cuestión, se muestra “agradecido por cómo se comportó el Madrid, que fue un club caballero” y desconoce por qué no se detuvo el partido cuando el marcador era tan abultado: “No sé realmente lo que pasó y por qué no se paró, pero como club no le damos mayor importancia”.