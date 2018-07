Las incógnitas de Javi Calleja

El Villarreal, a diferencia de los últimos años, ha perfilado prácticamente la plantilla, a falta de alguna pincelada final y del devenir del mercado. Es una garantía y una tranquilidad para el entrenador. No obstante, Calleja todavía mantiene algunas incógnitas que deben resolverse en las próximas semanas, cuando restan 19 días para el inicio de la liga.

1. La larga lesión de Bruno

Es la incógnita de las incógnitas. Nadie habla de Bruno Soriano en el Villarreal. Se ha convertido en un tema tabú cuando ya acumula una temporada entera en blanco y aún no ha saltado al campo a entrenar con normalidad junto a sus compañeros. Las especulaciones sobre Bruno se alimentan por el absoluto hermetismo respecto a su caso. Sin duda es el principal problema del técnico porque Bruno en particular, y esa posición de mediocentro en concreto, son claves para el proyecto.

2. Roberto Soriano

El Villarreal no cuenta con el talentoso centrocampista que ha disfrutado de un permiso especial por paternidad. Es un jugador con mucho cartel en Italia y no le faltan ofertas, pero el club amarillo quiere recuperar gran parte de la inversión efectuada. Su caso es como el de N’Diaye, que jugó unos minutos ante el Sheffield y tampoco entra en los planes del técnico.

3. Denis Cheryshev

Sin duda el internacional ruso es un tema especial. Considerado como uno de los jugadores revelación del Mundial de Rusia, apreciado y estimado por el vestuario del Villarreal, querido por la afición amarilla y con una calidad indiscutible, se encuentra con el overbooking de jugadores en esa posición y, además, con que sus características no se adaptan a la idea y estilo de juego que pretende implantar el técnico. Denis Cheryshev es feliz en el Villarreal. Su caso, sin duda, es delicado y sensible. De su resolución dependen algunas operaciones. Hoy debe incorporarse al grupo tras terminar su permiso por el Mundial.

4. Los canteranos

Llevan la etiqueta de canteranos, pero su rendimiento durante la pretemporada y su enorme potencial, convierte los casos de Nahuel, Morlanes y Miguelón en una difícil papeleta para Calleja, un hombre que conecta con la filosofía de cantera del Villarreal y que mantiene la duda respecto a que continúen en el primer equipo, apostar por una cesión o en algún caso en concreto como el de Morlanes que siga en el filial. Nahuel y Miguelón tienen a día de hoy varias ofertas, pero ambos también pueden quedarse en el primer equipo. De hecho, cuentan con muchas posibilidades de tener dorsal.

5. El eje de la defensa

Calleja quiere sí o si a Bonera y Funes Mori. Pero solicitó un central de otras características para reforzar la defensa. Sidney era su preferido por su buena salida de balón, luego se puso a tiro Albiol pero acabó renovando por el Nápoles. Para que llegara un central tendrían que salir o Victor Ruiz o Álvaro. En el caso del último, el Olympique de Marsella le tuvo en su agenda hace un mes. Es una posición que a Calleja, y al club, le gustaría reforzar. A un mes vista del cierre, es otra de las incógnitas abiertas, pero tampoco es una urgencia porque ahora está bien cubierto ese puesto, aunque se puede mejorar.

6. El ataque

Se habla de que Bacca puede venir al Villarreal, sin embargo, la prioridad del club es la salida de Sansone, cuyo nombre está en la agenda de la Fiorentina, que pretende una cesión con opción de compra por ocho millones. No obstante, aún el caso de que saliera Nico Sansone, no está definido que pudiera ser Bacca el relevo ni mucho menos. También es una posición muy bien cubierta, porque no hay que olvidar que Raba puede ser delantero y existen más alternativas.

7. Fichar un mediocentro

Es la gran prioridad para Javi Calleja. Cáseres se ha adaptado rápido y apunta muy buenas maneras, pero la incertidumbre de la recuperación de Bruno, recomienda la contratación de otro centrocampista de corte defensivo, aunque Layún también puede adaptarse a ese puesto. También está pendiente del desarrollo de la operación salida.

8. ¿Salida imprevista?

A un mes del cierre del mercado de fichajes en LaLiga, podría darse alguna salida que no se espera en este momento. Por ejemplo, el nombre de Samu Castillejo, habitual en cada verano de los rumores, sigue en la agenda de algunos clubs europeos. No obstante, su salida solo sería posible si las cifras del traspaso se ajustan a lo que pretende el Villarreal.

9.¿Rombo?¿4-2-3-1?¿4-4-2?

Calleja sigue fiel a su idea de formar un equipo con la vocación de tener la pelota. Y para ello ha intentado moldear el plantel a su gusto. El técnico, no obstante, ya demostró la temporada pasada que tiene sus ideas, pero también que es capaz de cambiar y adaptarse a las exigencias de la competición. El rombo funcionó bien en sus primeros pasos, pero luego el Villarreal entró en un bache y se cambió al 4-4-2 y 4-2-3-1 que dejó al equipo en la quinta posición. Lo mejor es disponer de alternativas y en eso está Calleja.

10. Santi Cazorla

El club debe anunciar esta semana la contratación definitiva de Santi Cazorla. Era una incógnita cuando se decidió dejarle probar durante la pretemporada a la espera de la evolución de su lesión y de su estado físico. El asturiano ha despejado rápidamente las dudas que pudieran existir con su rendimiento. Por encima, incluso, de las expectativas. Cazorla será un refuerzo de lujo.