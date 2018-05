"¡Incroyable!", gritó Zarco tras la 'pole' de Le Mans

“¡Incroyable!” Esa fue la palabra utilizada por el francés Johann Zarco, piloto privado, piloto ‘satélite’, de Yamaha, que hoy ha logrado la ‘pole position’ en el Gran Premio de Francia de MotoGP, que se celebra en Le Mans, donde su conquista ha provocado la algarabía de miles de ‘motards’ que empiezan a acudir al popular y mítico trazado de las 24 Horas. Zarco, que está, lógicamente, entre los grandes favoritos mañana (14.00 horas, Movistar MotoGP TV) para la victoria, lleva conquistando un puesto en la primera fila en las cinco carreras que se han disputado (Catar, Argentina, EEUU, Jerez y Francia).

Los 'magníficos', muy atrás

Increíble, en efecto, ha sido la actuación del piloto local, que el año que viene ya correrá para KTM, como increíble es que Yamaha haya perdido a un profesional de este nivel. Zarco, bicampeón de Moto2, ‘rookie’ del 2017 y el único piloto de Yamaha que está siempre en la pelea por el podio, ha realizado cinco de sus siete vueltas, en el ensayo definitivo de formación de la parrilla de mañana, en tiempo de récord y, al final, lo ha conseguido. Desde 1988, en Paul Ricard, no conseguía un francés la ‘pole’ en la categoría ‘reina’ y fue Christian Sarron.

“Estoy muy feliz, mucho, más por la gente que ha venido a animarme, ilusionada con que gane aquí, en casa, mi primer GP de MotoGP que por mí”, comentó Zarco en el ‘corralito’, donde compartió protagonismo, cómo no, con un soberbio (no se puede decir que increíble, no) Marc Márquez (Honda, segundo, a 0.108 segundos del francés) y un sorprendente e increíble, éste sí, Danilo Petrucci (Ducati, tercero, a 0.196 segundos del ‘poleman’). “El público me ayuda mucho, mucho y espero que esta ‘pole’ signifique estamos listos para intentar el gran reto de ganar la carrera.

“He fallado dos veces, no una, no, dos veces en el mismo sitio, en el segundo sector del circuito cuando, en las dos vueltas buenas, he cometido dos errores en el mismo punto”, contaba alegre, eso sí, Márquez tras lograr su objetivo, salir desde la primera fila cosa que no han conseguido Andrea Dovizioso (Ducati, quinto, a 0.368 segundos), Jorge Lorenzo (Ducati, sexto, a 0.405 segundos), Maverick Viñales (Yamaha, octavo, a 0.599 segundos), Valentino Rossi (Yamaha, noveno, a 0.715 segundos) y Dani Pedrosa (Honda, décimo, a 0.839 segundos”.

“Este es un trazado que nos penaliza bastante, pero ahí estamos, en primera fila, que era objetivo obligado el sábado”, siguió comentando Márquez. “Nos espera una carrera muy reñida, con un Zarco portentoso, al que hoy era imposible igualar, y varios candidatos. No será, no, Austin ni Jerez, es decir, no nos escaparemos, pero pelearemos por el podio”.

De nuevo, con la caída de Cal Crutchlow y el mal momento físico de Pedrosa, Honda tiene que confiar en Márquez, que es la única moto alada entre las diez primeras de la parrilla. Si mal están las otras Honda, peor se encuentran las dos Yamaha oficiales, curiosamente, en el circuito donde debían de despuntar. “A mí moto le encanta este trazado”, dijo ayer Rossi, que ha terminado hoy a más de medio segundo de Zarco, la Yamaha ‘satélite’ del Tech3. No le ha ido mucho mejor a Viñales, que saldrá octavo, a medio segundo del ‘poleman’.