Inglaterra se mete en los octavos con un festival

En un Mundial en el que algunos favoritos caminan con la soga al cuello, Inglaterra vive tranquila y ya está en los octavos de final. Es cierto que su grupo, con Túnez y Panamá como primeros rivales, es el más cómodo del torneo, pero los pross han exhibido su poder. El duelo de la última jornada ante Bélgica, con ambas selecciones ya clasificadas, será uno de los más plácidos del cierre de la primera fase.

Es la primera vez en la historia que Inglaterra logra seis goles en una Copa del Mundo (6-1). En Nizhni Novgorod no hubo demasiada historia. Panamá demostró que es la peor selección del campeonato. Entró en Rusia casi por casualidad gracias a un gol ilegal que no rebasó la línea (aplicando la tecnología no se habría dado por bueno) y una carambola de resultados que dejó fuera a EEUU. La debutante ayer fue una caricatura de equipo que llegó a dar pena al defender las excelentes jugadas de estrategia de los ingleses.