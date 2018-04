Isco da lustre al triunfo del Madrid en Málaga

Tras el tremendo sobresalto ante la Juventus, el Madrid se dio una de esas noches plácidas en La Rosaleda, en donde logró la Liga la pasada campaña. Ante un rival que está a punto de certificar su defunción en Primera y pese al triunfo por la mínima, los de Zidane (el galo sumó su triunfo número 100 en el banquillo blanco en 140 partidos) convirtieron la cita en un trámite con un control absoluto de un choque en el que Isco sobresalió por encima del resto. El malagueño abrió el marcador y asistió a Casemiro (lleva 5 dianas, las mismas que Benzema) en el segundo tanto antes de que en la última acción del choque Rolan firmara el del honor.

No necesitó el Madrid el concurso de Cristiano Ronaldo (se quedó en la capital, como Bale, Modric y Varane) para imponerse a un Málaga que no transmite nada, que solo ha ganado tres partidos en casa, que está a 14 puntos de la que sería una milagrosa salvación y que hace tiempo que ha bajado los brazos. Hablaba su entrenador de dar una alegría al público ante el Madrid, pero no solo no fue así, sino que la afición malacitana tuvo que conformarse con pitar al jeque Al-Thani y la exhibición que dio un ex de la casa, Isco. El malagueño abrió el marcador antes de la media hora con un buen lanzamiento de falta que se coló a la derecha de Roberto. No lo celebró y pidió perdón a la que fue su afición.

Benzema, que no estaba por la labor de poner un disparo entre los tres palos, participó en el segundo tanto, que se inició en un robo de Casemiro y en un pase en corto de Karim para Isco, que dejó el gol hecho al brasileño. El tanto terminó por congelar un partido que tuvo el epílogo con la diana de Rolan tras un centro en el que Vallejo pidió falta.