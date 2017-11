Italia destituye a Ventura tras el fiasco ante Suecia

Gian Piero Ventura ya no es el seleccionador de Italia. Tras el monumental fiasco de la eliminación ante Suecia en la repesca del Mundial de Rusia-2018, la Federación Italiana ha anunciado este miércoles la destitución del técnico genovés, de 69 años.

"A partir de hoy, Gian Piero Ventura ya no es el seleccionador de Italia", indica el comunicado federativo, sin dar más detalles. El técnico, señalado así como máximo responsable de que la Azzurra no esté en un Mundial por primera vez en 60 años, se había resistido a presentar la dimisión, al parecer porque de ese modo no cobraría 800.000 euros pendientes. La federación no ha informado al respecto de este extremo tras una reunión de dos horas que se ha celebrado este miércoles en Roma. El ya exentrenador de Italia recibió la noticia de su destitución desde su residencia de Bari (sur del país), a la que acudió el martes para reunirse con su mujer y sus suegros.

Ancelotti, Ranieri, Mancini, Conte, Allegri...

El presidente de la Federcancio, Carlo Tavecchio, no ha presentado su renuncia pese a las muchas presiones en ese sentido. El comunicado explica que quiere "asumir la responsabilidad de presentar al Consejo de la Federación una serie de propuestas" para el futuro.

Italia deberá nombrar ahora un sustituto de Ventura en un ambiente decadente y destructivo. El principal candidato es Carlo Ancelotti, que actualmente está sin equipo tras haber sido destituido en el Bayern. Con un potentísimo currículum, el extécnico de la Juventus, Milán, Real Madrid, Chelsea y PSG se encuentra actualmente en Canadá a la espera de una oferta oficial, aunque su elevado caché se presenta como un obstáculo. Otros nombres que suenan en Italia para dirigir la 'nazionale' son Max Allegri, Roberto Mancini, Antonio Conte y Claudio Ranieri.