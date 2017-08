Iván Sales quiere "dar una alegría a la afición" en Elche

El futbolista Iván Sales ha analizado tras el entrenamiento matinal de este jueves en la Pobla Tornesa la actualidad del CD Castellón. El albinegro confiesa que “se ve al equipo motivado, con ganas de que llegue el partido para darle una alegría a la afición”.

Una de las razones para ser positivos de cara a este año es la pretemporada que ha realizado el equipo 'orellut'. “Está claro que la pretemporada al final ha sido buena. Hemos ganado a equipos de otras categorías que nos ha hecho afrontar el partido de liga con más motivación”, explica el centrocampista.

El primer partido se disputará el próximo domingo a las 11:30, cuando el conjunto albinegro visite el José Díez Iborra para enfrentarse al Elche Ilicitano. “Estamos concienciados del buen equipo que tenemos y el objetivo que perseguimos. Un filial nunca sabes por donde te puede salir porque es un equipo más atípico. Será difícil pero iremos a sumar los tres puntos en Elche”, comenta el canterano.

Sales ha sido una de las nuevas incorporaciones a la plantilla de Frank Castelló para esta temporada. Durante la pretemporada ha actuado como interior o mediapunta, pero declara que jugará “donde el míster considere necesario”. De hecho, si algo caracteriza a la plantilla de esta temporada es la competencia. “Cuanta más competencia mejor porque te hace mejorar a ti mismo. La temporada va a ser muy larga y está claro que cuanta mejor plantilla tengamos, mejor va a ser para conseguir el objetivo”.

Por último, el futbolista orellut no ha querido olvidarse de la afición. “Hay mucha ilusión y para los jugadores más. Ver que hay más de 9000 personas viéndote y la mayoría de nosotros no ha jugado ante tanta afición. La gente tiene que saber que va a ser difícil, que los equipos se han reforzado muy bien y a pesar que tenemos buenos jugadores, no se va a decidir hasta final de temporada”.