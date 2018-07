Javi Rangel, un fichaje de Primera para el Bisontes Castellón

Javier Rangel Peña, conocido deportivamente como Javi Rangel, ala-cierre de 20 años con experiencia en Primera División, jugará la próxima temporada en el CFS Bisontes Castellón tras su paso por el FSD Puertollano, con el que ha disputado el play-off de ascenso a la máxima categoría.

Siguiendo con la apuesta de conformar una plantilla joven y competitiva, el club que preside Joaquín Sánchez Amorós suma a su proyecto un nuevo jugador que cuenta con experiencia en la máxima categoría pese a sus 20 años. Javi Rangel nacido en Mataró, donde comenzó su andadura en el fútbol sala.

Tras pasar por categorías inferiores del Catgas Energía de Santa Coloma, llegaba al primer equipo la temporada 2015/16 en Primera División, disputando 22 partidos y anotando 2 goles. La campaña pasada fichaba por el Puertollano con el que disputaba el playoff de ascenso a primera siendo uno de los jugadores más determinantes de su equipo con 8 goles, lo que le ha servido para recalar en la entidad de la Capital de la Plana.

UNA PLANTILLA DE GARANTÍAS // La secretaría técnica del CFS Bisontes Castellón suma una nueva incorporación a su plantilla para la temporada 2018/19, que se unirá a los renovados Pipi, Diego, David, Genís, Salam, Malawy, Juanito; junto a las nuevas incorporaciones de Nacho Serra, Alberto Lorca y Sergi Amores.

Javi Rangel valoraba así su fichaje por el club azulón: "Estoy feliz de formar parte de una entidad de la que solo se escuchan elogios. Lo que se respira cada vez que un jugador visita el Ciutat de Castelló es puro ambiente de futbol sala, con una provincia volcada con un Bisontes que buscar volver hacer grande este deporte, por lo que animo a la afición para que acuda en masa a animarnos".

Sobre qué tipo de jugador es, reconocía su ambición: "Me considero un jugador exigente, con muchas ganas de trabajar y hacer las cosas bien y sobre todo de ayudar al equipo en todo lo que pueda y más". "Soy muy competitivo y eso me hará luchar para que el equipo pueda estar entre los 4 mejores para disputar el play-off de ascenso o porque no estar en el liderato para el ascenso directo. Para eso nos tocará ser muy regulares, competitivos, tener mucho compromiso y sacrificio en una liga que se presenta muy igualada y en la que estoy seguro que daremos mucho de lo que hablar", finalizaba Javi Rangel.