Javi Rubio, de eclipsado por Cubillas a brillar con luz propia

El 28 de julio, el Castellón anunciaba dos nuevas incorporaciones, que daban un salto de calidad. Uno de ellos, por su propio nombre, su lugar de nacimiento, trayectoria y varios motivos de peso más, eclipsó al otro, cuya carrera se había desarrollado siempre en equipos punteros de Segunda B, asomándose, aunque solo sea un día, a Primera. Aquel era David Cubillas y este, Javi Rubio.

Aquel día de principios de pretemporada, el delantero se llevó los titulares y los parabienes. No hacía falta, además, ninguna tarjeta de presentación. En realidad, tampoco para el otro, su partenaire, pues había pasado por el filial del Villarreal B (llegando a estrenarse con el primer equipo en Anoeta), para desarrollar una sólida trayectoria en conjuntos como Ontinyent, Alavés, Huracán Valencia, Alcoyano o Atlético Saguntino, de donde procedía. En total, más de 300 encuentros en la categoría de bronce y una cifra cercana a los 40 tantos, nada desdeñable para un futbolista que, a pesar de tener mucha llegada y gol, no ha podido desprenderse, ni a sus 33 años, de la etiqueta de mediocentro de corte defensivo.

GALONES // Rubio ha cerrado una ascendente primera vuelta, rubricada por su diana, la quinta del ejercicio, con la que el Castellón despachó al Alzira y cerró el año en zona de play-off. De ser algo así como el jugador número 12, el torrentí ha pasado a titular en el último mes de la competición. De multiusos sin rol definido, a ir adquiriendo galones, en parte por las lesiones y sanciones que han afectado al equipo entrenado, desde mediados de noviembre, por Sergi Escobar.

Son tiempos de balances, máxime cuando la competición (al menos, la liga regular) ha llegado a su ecuador. «No me gustaría poner una nota al equipo, porque todavía no ha tocado techo, está en una línea ascendente», introduce. «Nos queda margen de mejora, todos podemos dar un poco más», matiza el futbolista, que destaca las «circunstancias especiales» de estas primeras 21 jornadas. «A ver si recuperamos a toda la gente de una vez, entre sancionados y lesionados, para que haya más competencia», detalla.

Aunque no se atreve a poner una calificación al Castellón, Rubio destaca: «Al equipo le doy la enhorabuena, porque ha hecho un esfuerzo importante».

Por ejemplo, el demostrado frente al Alzira. «Fueron tres muy importantes, después de lo que había pasado en Orihuela [el Castellón sufrió tres expulsiones... más la de Escobar]. Necesitábamos ganar para seguir en play-off y dimos la cara, aunque sufrimos porque se notó el cansancio de haber jugado unos pocos días antes con nueve durante gran parte del encuentro», indica, enlazando este duelo con el de Los Arcos. A modo de epílogo, Rubio señala: «Hemos terminado entre los cuatro primeros, es importante verse arriba».

UN GOLEADOR INESPERADO // Rubio, sorprendentemente, ya es el segundo máximo realizador del Castellón: sus cinco tantos solamente figuran por detrás de los ocho de David Cubillas. «Siempre he tenido llegada y he hecho goles, pero soy un jugador de equipo, no busco el lucimiento personal», subraya el valenciano. «Estoy contento por esa aportación al equipo. Yo trabajo para que el equipo trabaje y crezca, aunque esperemos que siga la racha anotadora». Como la que, en el ejercicio 2009/2010, le permitió, entre liga regular y fase de ascenso a Segunda A con el Ontinyent, le llevó a alcanzar los 13.

Seis meses después de que su llegada a Castalia coincidiera con la de Cubillas, Rubio se ha ganado el reconocimiento de la afición y, aunque ya superada la treintena, la consideración de jugador revelación del Castellón.