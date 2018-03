Javi Rubio podrá jugar, no está sancionado

LA DECISIÓN 3 Javi Rubio fue amonestado el domingo contra el Torre Levante, la quinta amarilla suya de esta temporada. No obstante, el club había recurrido la que el valenciano vio ante el Paterna, con lo que ahora está apercibido, junto a Ximo Forner. La única baja para Paiporta será la de Luismi Ruiz, aunque lo más probable es que no se adelanten los regresos de Enrique José Sampedro y William Domingues. Cristian Herrera, además, no trabajó al mismo ritmo que sus compañeros en una sesión desarrollada en Marina d’Or y que contó con la ausencia de Sergi Escobar. r. d.