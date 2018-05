Javi Serra: «Ganar al Orihuela nos liberó y ahora, a ser líderes»

Es el MVP de las últimas jornadas, probablemente el jugador más en forma en estos momentos del CD Castellón. Javi Serra atraviesa por un momento dulce y está llamado a ser el referente ofensivo del conjunto albinegro tanto en el partido de la última jornada en Alzira esta domingo (18.00 horas), como en el play-off de ascenso a Segunda División B.

El extremo valenciano analizó cómo vivieron los orelluts el duelo del pasado domingo y qué espera en próximas fechas. «Veníamos de una dinámica que no era la correcta, y ganar al Orihuela nos liberó. Ahora solo nos toca pelear por ser líderes a final de campeonato», argumentó

Para el valenciano, no quedaba otra que ganar: «Sabíamos que teníamos que hacer un buen partido, ya que el estadio estaba repleto, y cumplimos con creces».

Sobre su momento de forma, no ocultó que «me están saliendo bien las cosas y estoy muy a gusto sobre el campo. El pasado domingo intervine en los dos goles, pero lo importante no es lo individual, sino que el equipo gane partidos y podamos ascender».

«LA AFICIÓN, DE LOCOS»

Sobre la implicación de la afición, Serra reconoció que alucinó ante el Orihuela. «Sabíamos que en el encuentro del pasado domingo íbamos a ser uno más durante todo el partido. Nuestra afición es admirable y no paró de animar. Este público es espectacular, porque meter a 13.000 personas en Castalia es una cosa de locos. Y encima ahora van a venir a vernos a Alzira, y eso es de agradecer», confesó el atacante.

Al respecto del duelo de este domingo en el Luis Suñer Picó (18.00 horas), el extremo valenciano reconoció que «solo tenemos que pensar en ganarle al Alzira. A partir de ahí, pues a ver que pasa en el duelo entre Orihuela y Atlético Levante».

«Tenemos que ir a por la Liga, pero si no lo logramos, no pasa nada. Habrá que seguir. El play-off lo tenemos asegurado», finalizó un Javi Serra que confía en que «la plantilla va a darlo en la fase de ascenso, estamos convencidos en conseguir el objetivo».