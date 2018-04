Los Jazz de Ricky sucumben ante un Westbrook colosal

El partido entre Oklahoma y Utah tuvo de todo. El conjunto de Ricky Rubio llegó a ir con 25 puntos de ventaja durante el tercer cuarto, pero apareció la bestia. Cuando más necesitaban los Thunder la aportación de su estrella, Russell Westbrook se puso el mono de trabajo y sacó a su equipo de un callejón sin salida. Empezó a anotar todo lo que lanzaba a canasta y salvó a su equipo de la eliminación con la victoria por 107-99.

Esta vez los focos se los llevó el base de Oklahoma y no el de El Masnou. Ricky nunca se encontró con su mejor inspiración encestadora y perdió el duelo individual con Westbrook, aunque aportó un 'doble-doble', tras conseguir 10 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias. Álex Abrines fue reserva en su equipo y tampoco estuvo muy inspirado de cara a la canasta, aunque realizó una gran labor defensiva en los 25 minutos que estuvo en pista.

SEGUNDA PARTE MÁGICA

Los Jazz salieron a la pista de los Thunder con la intención de vencer y dar un golpe encima de la mesa. Gobernaron el encuentro desde los primeros instantes, dejando al equipo local en 41 puntos al descanso. Pero la cosa cambió a raíz del descanso. Cuando los mejores jugadores de los Jazz dentro de la pintura tuvieron problemas con las personales, permitió al equipo de Oklahoma anotar de manera consistente.

En esos instantes saltaron a escena Westbrook y Paul George. A base de talento y empuje los locales empezaron a acercarse en el marcador, con Russell como líder que brilló con un 'doble-doble' de 45 puntos, 15 rebotes y 7 asistencias. George, por su parte, aportó un total de 34 puntos, que sigue siendo de lo mejor de los Oklahoma en esta serie, que sin embargo pierden por 2-3.

HOUSTON, CLASIFICADO

Los Houston Rockets vuelven por segunda temporada consecutiva a las semifinales de los 'play-off' de la NBA, tras ganar en la madrugada del jueves a los Timberwolves por 122-104 y sellar así su clasificación. El pívot suizo Clint Capela, con un 'doble-doble' de 26 puntos y 15 rebotes, fue el líder de los Houston.

El escolta James Harden y el base Chris Paul volvieron a ser decisivos, sobre todo en el tercer cuarto, cuando los Rockets lograron un parcial de 30-15. Harden aportó un 'doble-doble' con 24 puntos y 12 asistencias y Paul sumó 12 puntos y 9 asistencias. Los Houston ahora aguardan rival en semifinales, que sale del cruce entre Oklahoma y Utah Jazz.

TAPÓN Y TRIPLE DE LEBRON PARA DAR LA VICTORIA

El rey Lebron James lo volvió a hacer, y está vez con un triple sobre la bocina. El alero volvió a demostrar su condición de estrella y con un 'doble-doble' de 44 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias se encargó de liderar el triunfo de los Cleveland ante los Indiana Pacers por 98-95 en el quinto partido de la eliminatoria. Calderón fue titular y aportó 6 puntos y 2 rebotes.

LeBron James erupts for 44 PTS, 10 REB, 8 AST and sinks the game-winning triple to send the @cavs back to Indianapolis with a 3-2 series lead! #WhateverItTakes #NBAPlayoffs pic.twitter.com/uoJBesYdEQ — NBA (@NBA) 26 de abril de 2018

A falta de 9 segundos, con el resultado igualado y con posesión para Indiana, James se sacó un tapón de la chistera para defender su canasta. Acto seguido, tras un saque lateral, Lebron recibió el balón para encarar a su marcador y tirar un triple sobre la bocina que entró y selló el triunfo. Gracias a esta victoria, Cleveland va con ventaja de 3-2 en la serie.

DeRozan guía a Toronto

El escolta DeMar DeRozan aportó 32 puntos como líder en el ataque y los Toronto Raptors superaron 108-98 a los Wizards de Washington. El equipo de Toronto se recuperó después de perder el tercer y cuarto partido de la serie que jugaron en Washington y toma ventaja 3-2.

El ala-pívot español Serge Ibaka siguió sin tener su mejor baloncesto individual y anotó 3 puntos en 23 minutos. Los Wizards tuvieron de nuevo al base franquicia John Wall como el líder que dirigió su juego y estuvo cerca de aportar un 'triple-doble' al conseguir 26 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias.