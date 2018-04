Jon Rahm peleará por el triunfo en Augusta

Con una espléndida vuelta de 65 golpes, Jon Rahm se situó con 8 bajo par en los puestos de cabeza del Masters de Augusta, la primera cita del Grand Slam, y llegará así al domingo a la última vuelta con opciones de pelear por el triunfo, a pesar de que el líder, el estadounidense Patrick Reed, demostró que atraviesa un momento de juego espectacular y gracias a dos espectaculares 'eagles' en los hoyos 13 y 15 consiguió abrir una sólida ventaja (-14).

El norirlandés Rory McIlroy (-11) y el estadounidense Rickie Fowler (-9), segundo y tercero en la clasificación provisional, aparecen también con firmes posibilidades antes de afrontar el último recorrido.

Rahm (-8), número tres del mundo, se marcó una ronda de siete bajo par sin error, gracias a un eagle en el hoyo 8, un par cinco, a cinco birdies y a ningún bogey, a pesar de que caer al agua en el hoyo 13, un contratiempo del que consiguió reponerse. Gracias a ese sólida vuelta, Rahm se situó en la cuarta posición, dentro del privilegiado grupo de jugadores que intentarán tomar el relevo al todavía vigente campeón Sergio García que, tras su desafortunada actuación del primer día, no pudo superar el corte.

El canario Rafa Cabrera no estuvo tan afortunado como en las dos jornadas precedentes y con una vuelta de 74 golpes cayó 13 puestos, hasta situarse 36 en la clasificación.

.@PReedGolf extends his lead to five after recording his second eagle of the day on No. 15. #themasters pic.twitter.com/U0xRtG52q7