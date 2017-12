Una jornada para marcar distancias, un fin de semana subrayado en rojo para abrir diferencias. La 20ª fecha, la penúltima de la primera vuelta, llega cargada con un doble duelo entre los cuatro primeros, los que copan la zona de play-off, con su más inmediato perseguidor obligado a descansar y el sexto, el equipo que en teoría cierre el grupo de aspirantes a promocionar, afrontando una difícil salida. Dos días, el sábado y el domingo, repleto de esperanzas y emociones.

El Castellón hace su propia quiniela. Un 2 en Orihuela (cuarto contra segundo, el domingo a las 16.30 horas), la X en La Nucía-Atlético Levante (el líder visita al tercero) y el 1 en el Alzira-Eldense (octavo contra sexto, en el primero de los partidos señalados en disputarse: sábado a las 16.30 horas). Esta combinación de resultados permitiría recortar puntos a sus tres predecesores (ponerse a uno del Orihuela, distanciarse en dos de La Nucía y colocarse a dos del Atlético Levante), pero, sobre todo, ya tendría un colchón de casi dos encuentros, cinco puntos, tanto con el quinto como con el sexto (Olímpic y Eldense).

LA CRUZ // Claro está, existe la otra cara de la moneda, una derrota con la que la reacción a los mandos de Sergi Escobar (10 puntos de 12 posibles) quedaría empañada, prácticamente perdiendo de vista a los tres primeros clasificados y viéndose obligado a luchar por la cuarta plaza, que podría llegar a compartir con el Eldense, con toda la segunda vuelta (y una jornada) por delante.

Hablando de esta última jornada, prevista enteramente para el miércoles (puede que algún partido se adelanta al martes, para tener un día más de vacaciones), también llega con un Atlético Levante-Orihuela, un Castellón Alzira y un Torre Levante-La Nucía, con enfrentamientos en la zona media y alta de la clasificación.

Pero, volviendo al presente, la empresa de Los Arcos no será nada fácil. El Castellón es el equipo menos goleado a domicilio y el único que no ha perdido fuera, pero es que los escorpiones son los menos goleados y no conocen la derrota como locales en esta temporada (realmente, desde abril), con siete victorias seguidas.

VUELTA AL TRABAJO // El Castellón retoma este jueves los preparativos de la visita a Los Arcos, donde, forzosamente, no estará el lesionado Ximo Forner. Iván Sales no termina de desprenderse de sus molestias musculares, aunque Juanjo Gracia podría reaparecer después del percance que sufrió en Novelda (se ha perdido tres encuentros). Por otro lado, Sergi Escobar espera contar ya con Nico Pascual-Leone, ausente ya frente a La Nucía por un obligado viaje a Estados Unidos.