Juan Roig espera 50 miembros FER en Tokio y abre la puerta a seguir hasta 2024

El empresario Juan Roig reiteró este viernes el objetivo de que 50 deportistas becados por el Proyecto FER de la Fundación Trinidad Alfonso que preside estén con España en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020 y por primera vez abrió la puerta a que el proyecto siga hasta los de 2024 de París.

Roig lo deslizo en su discurso en la presentación de la sexta edición de este proyecto, que en 2018 becará a 127 deportistas y que invertirá cerca de un millón de euros en estas ayudas. "El objetivo es ser cincuenta en Tokio después de que en los de Río de Janeiro fuimos treinta de toda la Comunitat los que representamos a España. Para 2024 pediremos que seáis cien, iremos animando y subiendo", señaló el empresario, que no se había pronunciado hasta ahora públicamente sobre el siguiente ciclo olímpico.

"Este año somos 127 y en 2013 empezamos con 20 personas", recordó el empresario, que aseguró que el hecho de que "no haya discriminación entre olímpicos y paralímpicos" en el proyecto "es una gran satisfacción". "Además, no hay ninguno recomendado, hay alguno que se llama Roig pero no tiene nada que ver con nosotros", señaló entre risas.

El mecenas repasó algunas de las novedades de esta sexta edición y destacó la nueva línea de ayudas a los entrenadores porque "potenciarlos nos va ayudar muchísimo en el proyecto para sacar deportistas en la Comunidad y en España".

El acto se celebró en L'Alqueria del Basket, una macroinstalación de cantera que se inauguró el pasado mes de septiembre y cuyo coste de 18 millones ha abonado de su patrimonio personal. "L'Alqueria es un orgullo para todos nosotros", apuntó.