Los jugadores del Madrid arropan a Piqué

El Santiago Bernabéu espera a la selección española el sábado para la disputa del partido decisivo contra Italia para la clasificación directa para el Mundial de Rusia 2018 y Gerard Piqué vuelve a aparecer como probable objetivo de las iras de un sector importante de aficionados, como cada vez que el central del Barça actúa con 'La Roja' en los últimos tiempos, y mucho más cuando visita el estadio blanco con su equipo. El madridista Nacho se ha sumado este miércoles a las llamadas de Sergio Ramos y Carvajal para que el público apoye al azulgrana, que dejará la selección tras la cita mundialista.

"Como compañero de Piqué lo que tengo que pedir es que el Bernabéu esté con él. Nos estamos jugando un Mundial, es un compañero de la selección que siempre ha estado al cien por cien con nosotros. Pido el máximo apoyo tanto para Piqué como para los demás", ha dicho en rueda de prensa el canterano del Madrid. Pese a todo, no cree que al jugador del Barça le afecten demasiado los pitos que habitualmente tiene que soportar.

CURADO DE ESPANTO

"Está de sobra curado de espanto. Ha jugado muchos años en la élite en un club como el Barcelona, donde la exigencia es máxima, y en la selección también. Estamos acostumbrados, Piqué si cabe aún mucho más. Sólo espero que el sábado tanto la grada como los jugadores seamos uno para estar en el Mundial", ha añadido el defensa madridista, que se ha sumado a las peticiones ya realizadas por Carvajal y Sergio Ramos en ese sentido.

Ramos y Aspas disputan el balón durante el entrenamiento de este miércoles / VÍCTOR LERENA (EFE)

El lateral blanco dijo en la Cope que no hay que pitar a Piqué, "aunque la gente tiene libertad de expresión. Luchamos todos por el mismo objetivo y si pitan a uno nos están pitando a todos". Ramos, por su parte, afirmó a su llegada a la concentración que "hay que apoyar a todos los que defienden la camiseta de España, a todos los que llevan este escudo, y Piqué es uno de ellos. Que no piten a nadie, no solo a Piqué".