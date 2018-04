El director general del Peñíscola RehabMedic, Manuel Sierra, recibió en su domicilio a Mediterráneo para hacer balance de la difícil temporada por la que ha atravesado el equipo, así como para hablar en vistas al próximo año.

--El Peñíscola por fin ha logrado la salvación matemática. No ha sido una temporada fácil para el club. ¿Cómo se siente?

--Ahora mismo, contento. Lo que pasa que la temporada ha sido muy dura a todos los niveles. No nos ha salido nada bien. Todos tenemos que entonar el mea culpa e intentar corregir los fallos cometidos, aprender de los errores y tirar hacia adelante.

--El equipo estaba pensado para luchar por estar en la Copa y los ‘play-off’. ¿Se siente decepcionado con esta temporada?

--A día de hoy no, porque nos hemos visto en una situación muy delicada. Pero también es verdad que el equipo se hizo para estar arriba, aunque siempre hemos dicho que lo primero es salvarse. A medida que se iba desarrollando la temporada, evidentemente, nos entraba un bajón por la situación, pero tal y como se han puesto las cosas al final… Decepción no. Hay que aprender.

--¿Cuál ha sido el peor momento de este año?

--El partido ante el Santa Coloma. Nos barrieron. Hicimos el peor encuentro en los seis años que llevamos en el fútbol sala profesional. Fue un día horroroso.

--Muchos de los fichajes no han funcionado, ¿qué ha pasado?

--En el caso de Tobe no se adaptó y, paralelamente, salió una oferta muy importante de la Luparense. Llegamos a un acuerdo por su traspaso y se marchó. Con Mauricinho, en diciembre, vimos que nuestras expectativas ya no eran, ni mucho menos, luchar por los play-off. Era uno de los jugadores más caros de la plantilla, por no decir el que más. Entonces creímos que podíamos salvarnos y optamos por prescindir de un gasto económico brutal llegando a un acuerdo con él.

--Se destituyó a Albert Canillas dos jornadas después de volver del parón de un mes por el Europeo de selecciones. ¿Por qué tomaron esta decisión entonces y no aprovecharon el parón?

--Quizás el momento hubiese sido después del partido contra el Santa Coloma, que era cuando venía el parón. Lo que ocurre es que, de alguna manera, intentas pensar en positivo y los dos partidos siguientes eran en Segovia y en nuestra casa contra O Parrulo. De ganar esos duelos, estábamos fuera de cualquier peligro. Son decisiones que se toman de buena fe. Probablemente sí que lo tendríamos que haber hecho antes, pero los cambios son deportivamente muy peligrosos y económicamente suicidas. Por eso intentamos entonces prorrogarlo, aunque tal vez después haya sido un poco agonía.

--Mirando a la temporada que viene, la Liga exige modificaciones en el pabellón para poder jugar. ¿Podría decir cuál es la situación actual o si habrá reformas para cumplir lo exigido?

--Se sacó en pleito administrativo la adjudicación del proyecto de la reforma y se adjudicó a unos arquitectos de Barcelona. Están redactando el proyecto y, por lo que me comentó el alcalde el sábado, estará redactado a finales de este mes. Con el proyecto en la mano se va a hacer un pleno extraordinario en el que se aprobará la remodelación. El Ayuntamiento tiene cerca de 700.000 euros para acometer la obra. Evidentemente, la remodelación no va a estar para primeros de septiembre, aunque la ventaja que tenemos es que la obra no nos impide entrenar, al tratarse de una reforma externa. Creemos que con la adjudicación de la obra, que esperemos que esté para finales del mes de junio, la Liga no nos pondrá ningún problema.

--Ya en el ámbito económico, ¿cuál será el presupuesto del Peñíscola 2018/2019?

--Prácticamente el mismo que el de este año o, quizás, un pelín más bajo. Estaremos entre los 405.000 y 410.000 euros.

--En el aspecto deportivo, ¿habrá un gran baile de jugadores?

--Jugadores con contrato en vigor hay muy pocos: están Molina, Iván, Iván Rumbo y Míchel. Hay opciones con otros jugadores.

--Ficharon a Marcos Angulo y ha logrado el objetivo de salvar al equipo. ¿Seguirá como técnico?

--Él sabía para lo que venía. Cuando le fichamos fuimos sinceros con él y él con nosotros. La verdad que nos ha sorprendido a todos con el final de temporada que ha hecho y es muy trabajador. No sabemos qué decisión vamos a tomar todavía, tenemos que sentarnos con él y hablarlo.