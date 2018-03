«La vuelta soñada» para Sansone llevaba dedicatoria

Tres meses y diez días, desde que se lesionara el 30 de noviembre en Copa contra la Ponferradina, llevaba Nicola Sansone en la enfermería. «Han sido tres meses de mucho sufrimiento, sobre todo al principio, cuando en principio tenía que estar de baja solo unas cinco o seis semanas», reconocía ayer el jugador.

El delantero recuperó ayer la sonrisa al volver a vestirse de corto, convirtiéndose además en protagonista de la victoria en Las Palmas al provocar el penalti que él mismo transformó en el 0-2 final. «Ha sido la vuelta soñada. Tenía muchas ganas de jugar y de marcar, aunque lo más importante era ganar», admitía.

Muchos apoyos

Añadía el internacional italiano que le dedicaba su regreso a su entorno más cercano: «Sobre todo a mi mujer y a mi hija, que me han ayudado mucho durante este tiempo, pero también al cuerpo técnico y cuerpo médico». Una vez superada la lesión, Sansone reconoce que espera poco a poco recuperar su estado óptimo de forma: «Todavía no me encuentro todo lo rápido que me gustaría. Ahora debo coger ritmo». Elogiaba el futbolista la actuación de los compañeros que le han suplido en su ausencia. «Los chicos lo han hecho muy bien. No es fácil tener que jugar siempre como les ha pasado a Carlos Bacca, Enes Ünal y Roger Martínez, pero ahora que es cuando se juega todo estoy yo también para ayudar lo que pueda», argüía.

El futbolista es optimista ante lo que le queda por delante al Villarreal, pese a que no oculta que el calendario de Liga es muy duro, comenzando por el partido que el próximo domingo enfrentará al Submarino con el Atlético de Madrid: «Ahora tenemos más días para preparar los partidos y necesitamos ganar el máximo posible. Solo pensamos en el Atleti, que está en buena racha y cuenta con Griezmann, que pasa por un estado de forma increíble, pero somos once contra once, jugamos en casa y podemos ganar».

Después de pasar por un bache de juego y resultados, Sansone no ocultaba que el equipo «necesitaba esta victoria» para coger fuerzas para las duras jornadas que restan por delante: «Será un duro final de Liga, pero al final tenemos que jugar contra cada equipo dos veces y estamos preparados para lo que sea». A buen seguro, Javi Calleja también pensará igual, aliviado por el regreso de un jugador como él.