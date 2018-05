Laia Cañes conquista Penyagolosa

El Campeonato del Mundo de trail de Penyagolosa Trails encumbró ayer a la corredora provincial Laia Cañes, que se proclamó subcampeona del mundo y ganó el oro por equipos junto a sus compañeras de la selección española. Solo la holandesa Ragna Debats cruzó antes que ella la meta de Sant Joan de Penyagolosa, con un tiempo de 9 horas y 55 minutos, superando a la de la Vilavella por un margen de 16 minutos.

La castellonense, que igualó de este modo el segundo puesto que la cántabra Azara García de los Salmones logró en los Campeonatos del Mundo de 'trailrunning' de 2016, se mostró exultante en meta, donde fue felicitada por el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner. "Había preparado específicamente esta prueba", reconoció emocionada con su subcampeonato. "Quiero darle las gracias a todas las personas que me han animado durante la carrera. Me siento muy afortunada, todos ellos me han hecho superfeliz", abundó.

En categoría masculina el español Luis Alberto Hernando continúa haciendo historia y ayer encadenó su tercer título mundial consecutivo. Sobre un recorrido de 85 kilómetros con 5.000 metros de desnivel acumulado, el burgalés, Guardia Civil de montaña de profesión, batió por casi ocho minutos al canario Cristófer Clemente con una marca de 8.38.35. España repitió, así, el doblete que en 2017 rubricaron los mismos protagonistas. El podio de la prueba masculina lo completó en esta ocasión el británico Tom Evans. A la buena actuación de Luis Alberto Hernando y Cristófer Clemente se sumó el leonés Pablo Villa con un meritorio decimotercer lugar. Eso concedió a España el oro por equipos en categoría masculina.