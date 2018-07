Layún: "En pocos días en el Villarreal me han hecho sentir como de su familia"

Un mundialista de nivel en el Villarreal CF. El Submarino ha presentado este martes, en el Estadio de la Cerámica, el internacional mexicano Miguel Layún, en un acto en el que estuvo presente, como maestro de ceremonias, el consejero delegado del club amarillo, Fernando Roig Negueroles.

“Me siento orgulloso y feliz en este club. Es un privilegio poder estar en el Villarreal y he venido para pelear por cosas importantes para este club", ha manifestado.

El exfutbolista del Oporto, Sevilla y Watford, entre otros, ha destacado que "el Submarino es un club familiar, donde he tenido un gran recibimiento", ha recalcado.

El defensa y centrocampista considera que ya es uno más en el seno groguet. "En pocos días me han hecho sentir como en casa, como si fuera de su familia. Me están pasando cosas que no me han pasado en otros clubs", ha reconocido.

Sobre los objetivos del Villarreal, Layún llega con "motivación por poder formar parte de la plantilla que logre el primer título para este club".